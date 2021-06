Compartir Facebook

¡Simple y sencillo! Al ver que su amigo sufría para abrir una cerveza sin el destapador, este joven le enseñó un tip para destapar rápido.

Facebook es el lugar donde muchos de los usuarios usan para volverse famosos ya sea en videos o fotos, como es el caso de este joven y su modo de destapar una cerveza.

En este video muestra una técnica muy curiosa para abrir la botella sin necesidad de un destapador luego de que su amigo sufriera intentando abrirlo con el filo de su cama.

En la página “Piuranadas”, uno de los jóvenes mostró su súper habilidad para destapar una cerveza con una forma ya muy conocida: apoyando la parte superior.

Esta táctica de abrir con el filo de la cama no era del todo confiable. Al ver esto, el joven le pidió intentarlo y con los dientes logró abrirlo, generando las risas de sus amigos.

Además se desconoce cuándo y dónde fue que se registró, pero dicho video se volvió viral por todas las redes sociales.

REACCIONAN AL VIDEO

“Eso yo lo hago, no me sorprende” “Jajaja más risa me da el otro que estaba intentando con su cama”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

