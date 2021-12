Juan Víctor deja el país y deja mensaje a Andrea: “he estado dispuesto a arreglar las cosas”

Compartir Facebook

El piloto Juan Víctor se presentó en ‘Amor y Fuego’ y casi al término del programa reveló con tristeza que dejará Perú y no podrá pasar Navidad con su hija como le correspondía.

Frente a Rodrigo González y Gigi Mitre, Juan Víctor tomó el micro y conmovido contó que viajará esta madrugada a Estados Unidos sin la posibilidad de juntar a sus hijos en una fecha tan conmemorativa como la Navidad.

“Yo estoy viajando en la madrugada, no voy a pasar Navidad con mi hija, que me corresponde, mis hijos no van a pasar Navidad juntos, el próximo año tampoco ya que tiene que pasarlo con su mamá”, comentó Juan Víctor Sánchez.

Claramente entristecido, Juan Víctor le deseo una feliz navidad a Andrea San Martín. “Directamente a ti, Andrea, he estado dispuesto a arreglar las cosas, a conversarlo, hemos tenido la oportunidad de la Demuna y simplemente en ese momento no quisiste aceptarlo. Feliz Navidad”, agregó.

Andrea San Martín confesó cuánto le da Juan Víctor de manutención: “Me pasa 800 soles”

En el último programa de Magaly Medina, se presentó Andrea San Martín para hablar sobre todo su problema relacionado con Juan Víctor. La ‘ojiverde’ se refirió al tan sonado tema de la pensión de alimentos.

Cabe recordar que se filtró la demanda de pensión de alimentos que emitió Andrea para Juan Víctor. Y es que en ese documento, la ‘ojiverde’ señaló que su menor hija con Juan Víctor gastaría más de 7 mil soles mensuales, y le estaría pidiendo tal cantidad de dinero al piloto como manutención.

Sin embargo, Andrea explicó que eso no fue así sino que esos 7 mil soles eran los gastos generales de su hogar. “No es que solamente sea de la bebé, sino que es un cuadro global de lo que la madre gasta a nivel familiar, global”, dijo. “La pensión de alimentos de mi hija era de 800 soles, de esos 800 soles hubo una época que me pasó 0 soles al mes, y yo nunca lo he criticado, jamás he salido a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque de alguna forma sabía que trabajábamos en equipo”, señaló.

