Juliana Oxenford: “Estamos abandonadas por la justicia”

Tras la denuncia pública de Melissa Peschiera vía Twitter, donde reveló que sufre constantemente de acoso por parte de un sujeto, quien el lunes ingresó a su vivienda y le dejó un ramo de rosas por su cumpleaños, la conductora de ‘Las cosas por su nombre’ de radio Exitosa, Juliana Oxenford, se solidarizó con su colega pues también ha sido víctima de acoso y pidió a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que ponga mano dura a este tipo de casos que aquejan a las mujeres.

-Melissa Peschiera denunció públicamente que un acosador ingresó a su casa…

Esto es un abandono absoluto del aparato judicial, del Ministerio Público, no de la comisaría porque ellos te toman la denuncia, el tema es que luego en el Ministerio Público dicen ‘son personas con algún problema psiquiátrico, entonces son inimputables’, y no es así, porque el hecho de que tengan algún problema psiquiátrico los vuelve aún más peligrosos.

-Ahora el acoso en nuestro país tiene una pena…

A pesar que ahora el acoso, el hostigamiento, son delitos porque ha cambiado el Código Penal, a la hora de la hora no te hacen caso. Y lo que está contando Melissa es una situación que se ha repetido con Patricia del Río, Jessica Tapia en un momento, Maricarmen Sjoo y conmigo.

-¿Tu proceso contra Winston Manrique Canales (su acosador) continúa?

A mí, mi acosador me denunció por secuestro, difamación y calumnia por hablar de él, eso lo archivó el Ministerio Público, hubiera sido una locura que esto prospere. Lo de Maricarmen Sjoo también lo archivaron, aquí el hombre este tiene que ser internado en un hospital psiquiátrico. Hay tres hospitales psiquiátricos aquí en Lima y como él vive con la familia, dicen que la familia tiene que hacerse cargo, pero ellos no se hacen cargo de nada.

-¿Y este sujeto continúa con el hostigamiento?

No, ya no aparece. Bueno, yo me mudé, me casé, cosa que me imagino que para él debe de haber perdido interés en mí porque el perfil de estos acosadores en el caso mío y de Melissa parece que es el mismo: mujeres, mamás, periodistas que vivimos solas con nuestros hijos.

-¿Al ver que diversas periodistas son víctimas de acoso han pensado en alzar su voz de protesta juntas?

A mí me preocupa muchísimo y me da pena lo de Melissa, en algún momento hablamos con Patricia Del Río y Maricarmen Sjoo para juntarnos y ver qué hacíamos, nosotras decíamos que como periodistas que estamos en diferentes vitrinas podemos tener la suerte que nos escuchen en representación de tantas mujeres pero no nos hacen caso.

-¿Alguna vez has enfrentado cara a cara a tu acosador?

Yo he bajado y le he dicho a mi acosador ‘¡pégame!’, ‘¡pégame desgraciado, para tener una prueba que aquí hay violencia!’… Ojo, esto cuando no existía este cambio en el Código Penal de que el acoso y el hostigamiento también son delitos, y habiendo cambiado la norma mira como sigue siendo letra muerta.

Giovanna Díaz: “El denunciar un acoso no es exagerar”

Por su parte la también periodista y conductora de ‘Exitosa Noticias’, Giovanna Díaz, lamentó que diversos cibernautas tilden de ‘exagerada’ a Melissa Peschiera, por denunciar el terrible momento que a traviesa.

“Lo que me a mí me da mucha cólera, es la gente que habla en redes sociales sobre la exageración de nosotras las mujeres al denunciar un acoso. Tú detienes a una chica en la calle y todas tienen una historia de acoso, todas tienen algo que decir, entonces debemos de ser conscientes que eso hace que una mujer se sienta desprotegida. No todas tenemos la fuerza que pueda tener Melissa”, precisó Giovanna.

“Yo no he pasado por eso, estoy a agradecida con Dios porque a mis 42 años no me ha pasado cosas feas como otras mujeres, pero soy consciente de lo que pasa y tenemos que ser fuertes”, acotó.