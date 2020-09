Kate Candela: “Tuve un problema fuerte con Daniela”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A sus 29 años, Kate Candela ha sabido ganarse un nombre en el ambiente musical debido a su trabajo constante he imparable en la salsa.

A pesar no gusta de los escándalos, la guapa morocha reveló a Diario Karibeña algunos detalles de las diferencias que tiene con su excompañera de ‘Son Tentación’, Daniela Darcourt.

-He visto en tus redes sociales que estás en plena mudanza…

Sí, estoy mudándome. No voy a regresar a casa de mi mamá, estoy yendo a una casa de la familia que está desocupada, pero gracias Dios todos estamos bien ahora. Pasamos momentos un poco complicados porque toda mi familia se enfermó del coronavirus.

– ¿Cómo están ellos hoy en día?

A mi mamá le dio fiebre y dolor corporal, mi abuelo estuvo tres días con fiebre, mi abuelita y mi tío fueron asintomáticos, mi tía necesitó oxígeno y fue la más grave. Vengo de una familia muy nerviosa pero el trabajar todo este tiempo en los shows me dio esa fortaleza de estar preparada para todo, eso me permitió tomar las cosas con calma. Ellos ya no están con la COVID–19, lo superaron a pesar que en un inicio te da miedo de que pase algo.

“DANIELA ES INMADURA”

– ¿Es cierto que con Daniela Darcourt hay rencillas y no se hablan?

Creo que como ella estuvo poco tiempo en la orquesta (Son Tentación) no ha conocido mucho de mí. De hecho hubo problemas fuertes con ella, pero no le guardo rencor.

– ¿Entonces si ustedes se cruzan no se saludan?

No nos hablamos pero yo vivo muy tranquila, ya olvidé las cosas que pasaron y fue bastante delicado lo que sucedió. Cuando ella se lanzó como solista la felicité, pero cuando empecé como solista empezaron sus sarcasmos y burlas.

Ella nunca me pidió disculpas, ni tampoco hubo sentimiento de arrepentimiento de su parte, más bien inventó cosas.

– ¿Cuál fue el motivo de la discusión?

Lo que pasó no es vergonzoso para mí, sino para ella así que no creo que convenga contarlo, seguiré siendo buena con ella.

Siempre he estado muy feliz de contar con las personas que he trabajado, Daniela fue una de las personas por las que tanto Angie Chávez y yo abogamos para que entrara a Son Tentación, apostamos por lo que podía hacer pero en su momento me decepcionó.

Puedes ver: Melissa Klug se amista con su hija Samahara para celebrar el baby shower

–Hay rumores que en algunas presentaciones Daniela ha pedido no cruzarse contigo en el escenario ¿Eso es verdad?

Hace poco nos cruzamos en una grabación y la saludé pero no escuché que haya respondido. Sí, es cierto ella pide no cruzarse conmigo y no entiendo por qué, soy una persona muy cordial, se me olvida rápido lo que me hacen, no porque no me duela sino porque me da igual.

Creo que por el lado de ella puede ser inmadurez o le fastidia que a mí no me importe, creo que espera que le conteste, de repente no le gusta que sea solista. Cuando me han dicho ‘Daniela no se quiere cruzar contigo’, les digo: “Ah, ya está bien”. O si me dicen que me van a cambiar el horario por ella, digo: ‘normal’. A mí me da igual, ya salí de la fábrica llena de aceite.

–Cantarás junto a Yahaira Plasencia ¿Las rencillas quedaron en el olvido?

Lo de Yahaira es diferente porque con ella hemos sido amigas, nos peleamos por cosas privadas de chibolas y ahora vamos a cantar juntas. Ella me conoce, sabe quién soy y el acto que tuvo de escribirme directamente e invitarme a su concierto dice mucho de las personas.

–Yahaira se ha destapado y está más empoderada que nunca ¿Tú cómo la has visto?

Creo que todas las personas deberíamos de amar nuestro cuerpo, como ella ama el suyo. Así se haya hecho retoques, se siente bien con lo que tiene y es parte de la evolución. Si la otra (por Daniela) no muestra, que no muestre. No muestra una cosa, pero muestra otras.

– ¿Ves enamorada a Yahaira? Porque dicen que terminó su romance con Jefferson Farfán…

Por el lado del enamoramiento no sé, no me meto. Ella vive feliz porque tiene todo lo que quiere, la siento feliz con las cosas que hace.

Siempre ha sido una persona que ha sabido lo que quiere y ahora, como dueña de su orquesta, está mucho más madura, es una chica que ama lo que hace, súper divertida y no necesita hablar de nadie.

Además: Magaly responde a usuario que dijo que su programa era «mier… pura»

“ESTOY RICA Y APRETADITA”

– ¿Continúa tu romance con Kervin Valdizan?

Si, ya van hacer dos años juntos pero estamos siempre con perfil bajo porque hemos decidido mantenerlo al margen. Es el único espacio en mi vida que no quiero que nadie se entere, lo quiero solo para mí.

– ¿Perdonarías una infidelidad?

Creo que no, no siento que podría merecer algo así. ¿Para qué engañar? Mejor ya no estés y ve con la persona que te llame la atención. No pienso detenerme por algo que no me va a servir, si me caigo me paro más rápido.

– ¿Te animarías hacerte un ‘arreglito’ en el cuerpo?

Estoy próxima hacerlo, solo estoy buscando el momento y el tiempo. Me voy hacer una operación pero nada exagerado. Me siento rica y apretadita, me gusta cómo me veo, he trabajado mucho tiempo en mi cuerpo con dietas y ejercicios, pero hay cositas que los ejercicios no hacen así que más adelante lo contaré.

–Está de moda el Only Fans ¿has pensado abrir una cuenta?

En realidad me mata la curiosidad pero no posaría desnuda nunca, jamás. Me llama la atención pero de ahí a que lo haga, lo dudo.

– ¿Algo más que quieras acotar?

Solamente decir que todo lo que he dicho siempre es de muy buena onda, nunca voy a buscar hablar de alguien para que lo mío se haga saber. Me gusta trabajar para que la gente sepa que existo. Lo comentado sobre Yahaira y Daniela, yo las admiro muchísimo, han pasado cosas, pero no quisiera nunca que se vean necesarias para que la gente sepa quién soy yo.

MIRA TAMBIÉN: Daniela Darcourt sorprende cantando junto a su madre