Kate quiere limar asperezas con Daniela: “No se ha dado la oportunidad de conversar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Todo se arregla dialogando. La cantante salsera, Kate Candela, reveló que no tiene ningún problema en conversar con Daniela Darcourt para limar algunas asperezas que pueda tener con ella.

En una entrevista para “Estas en Todas”, Kate Candela mencionó que, hasta ahora, no ha habido la oportunidad para conversar con Daniela, pero sabe que en algún momento hablarán acerca de eso y aclararlo todo.

“La diferencia con Daniela es que no se ha dado la oportunidad para poder conversar de frente, directamente. Creo que se va a dar en algún momento ese espacio para poder conversar y saber qué es lo que pasa”, mencionó Kate Candela.

También te puede interesar: «Me quiero quedar»: Rosángela llora tras saber que la pueden botar de EEG

Asimismo, la salsera precisó que, una vez conversado con Daniela Darcourt, tiene el deseo de volver a juntar a todas las cantantes que pasaron por Son Tentación. Incluso, ha hablado con Paula Arias para coordinar algunos detalles que podría tener la presentación.

“Yo he dicho y que conversé con Paula, me gustaría que el reencuentro sea con nuestro público en vivo. Escuchar el grito y la forma en que el público canta con nosotras en vivo. No me gusta que sea virtual. Entonces con Paula decíamos que sea así con Daniela, Amy, Yahaira, Mercedes, Asmir, Angie, con todas”, finalizó.

También te puede interesar: Magaly Medina se burla de Gino conduciendo: «El cuy tiene más presencia que él»