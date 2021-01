Korina aconseja a madres dejar dormir a sus bebés: “Es importante para su desarrollo”

Compartir Facebook

La modelo venezolana, Korina Rivadeneira, compartió algunos consejos con sus seguidoras que son madres primerizas al igual que ella, ya que ha ido aprendiendo algunas cosas en los meses que tiene como mamita.

A través de sus redes sociales, la pareja de Mario Hart compartió una fotografía de su pequeña “Lara” junto a ella. Sin embargo, mostró su preocupación porque la bebé no había podido dormir casi nada por lo ajetreada agenda que tenía.

“Cuando no duerme suficiente se molesta, se estresa y hasta llora, no me gusta verla llorar. De hecho, Lara no llora casi nada y creo que precisamente se debe a que nunca la he dejado llorar, por eso quizá pase el día entero sin llorar, solo se queja y grita”, mencionó la modelo.

Por su experiencia, Korina prefirió dar un consejo a todas las mamitas para que dejen dormir a sus bebés, ya que el descansar es un proceso muy importante para los recién nacidos pues les permite desarrollarse.

“Los bebés necesitan dormir mucho porque en esta etapa de sus vidas mientras duermen ocurren demasiados procesos importantes para su desarrollo y crecimiento. Es normal que duerman casi todo el día y aun así toda la noche”, mencionó Korina.

Como se recuerda, la modelo venezolana dio a luz a la pequeña Lara en setiembre del 2020. Después de 6 meses, Korina ha logrado atender de buena manera junto a Mario Hart.

