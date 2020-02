‘La foquita’ le dice ‘árbitro’ a Melissa, pues “cobra a cada rato”

La ‘Foquita’ dio la cara. ‘Jefri’, personaje interpretado por el imitador Miguel Moreno, se confesó por primera vez y reveló que ya está en paz con Melissa pues “la jugada” le salió “cara” y contó que incluirá a la ‘Yaha’ y a Melissa en la segunda parte de su película.

-‘Jefri’ alzaste la bandera de la paz con Melissa, pero se dice que tu mamá tiene audios que no les gustarían a la actual pareja de Melissa Klug… ¿Eso es cierto?

Sí, hemos acordado no hablar de temas íntimos en público, pero si puedo hablar de fútbol, por eso solo puedo decir: esta jugada me salió bien cara. Sobre los audios solo puedo decir que cuando se hagan públicos va a temblar hasta ‘Careca’.

-¿Vas a retirar las demandas contra Melissa?

Sí. Es que ya no quiero pesadillas. Constantemente sueño que juego fútbol y que en ese partido Melissa es el árbitro y cobra a cada rato.

-Tus medias hermanas han salido a defender a tu padre y juran que te ayudó hasta donde pudo…

Ahora me salen parientes en todos lados. Con mi padre tengo una buena relación, si dice que me ayudó hasta donde pudo, debe ser que pudo poco porque solo lo vi hasta después de la ecografía y yo estaba en ella.

-Además comentaron que tus sobrinos no te conocen…

¿No me conocen? Si por todos lados me dicen tío, ‘tío te lavo el carro’, ‘tío propina’. Ayer me encontré con un pollito y también me dijo ‘tío tío’ jajajaja.

– ‘Yaha’ fue seleccionada como una de las mejores vestidas en Premios lo Nuestro ¿Qué opinas del vestido negro que usó?

Ese vestido negro es un homenaje a nuestro amor. Siempre recuerdo que su mejor amiga, la que me hacía el bajo, le decía: ‘Yaha, anda con el negro para que llames la atención’. Y mira, hasta ahora siempre con el negro encima.

-¿Es cierto que tú le pagas a Sergio George para que sea el productor de la ‘Yaha’?

Mentira, se los juro por todo lo que me cuesta su carrera. Al señor George ni lo conocía, es más, yo solo hice la transferencia y lo conocí acá. Ella tiene talento, acaso no han escuchado todos sus éxitos como por ejemplo Señor Mentira jajajaja.

-De otro lado, se rumorea que debido al éxito de ‘El 10 de la calle’ alistan una segunda entrega ¿Incluirías a Yahaira, Melissa y a tu tío ‘Cuto’?

Claro. Ya hemos recaudado más de 120 mil soles, ósea ya tengo asegurada la manutención de marzo y abril, así que en la segunda parte aparecerá mi Yaha cantando en Madison Square Garden y como coristas tendrá a JLo y Shakira. También aparecerá Melissa pero, por recomendación de los guionistas, en mi película se llamará ‘Melosa’, es que me vaya a cobrar por usar su nombre.

Por: Verónica Rondón