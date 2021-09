Compartir Facebook

A pocas horas de enfrentar a Uruguay, la selección peruana está completa. Renato Tapia arribó ayer a Lima y se integró a la concentración con miras a los partidos de la fecha triple de las Clasificatorias. El mediocampista fue el último convocado por Ricardo Gareca en llegar a la capital y ayer entrenó con el resto de sus compañeros en La Videna.

Tapia fue titular el último sábado en el Celta de Vigo, que enfrentó a Athletic Club por la tercera fecha de LaLiga Santander, donde jugó 70 minutos y de ahí voló a Lima más tarde de lo previsto debido a que su club respondió la misiva que LaLiga envió a la FIFA para impedir que los futbolistas sudamericanos disputen las Eliminatorias. “Estoy feliz de llegar. Vamos a salir a ganar. Trataremos de ganar los 9 puntos”, dijo el centrocampista a los medios consultado por el partido frente a Uruguay.

Además de Tapia, los últimos futbolistas que llegaron a nuestra capital fueron Paolo Guerrero, Yoshimar Yotún y Raúl Ruidíaz quienes arribaron la noche del lunes. Al llegar, Yotún manifestó: “Tenemos que ganar los tres partidos, estamos en la capacidad de poder ganar los tres, no es nada fácil”.

Mientras que Paolo Guerrero dijo: “Todos son importantes en la selección, no solo uno, todos hacen parte de este gran grupo. He venido jugando, teniendo minutos, todavía no cumplí jugando 90 minutos, pero me siento muy bien. Quiero dejar de lado mi lesión y es una bonita oportunidad porque me siento bien, no como la otra vez que estaba con dificultades