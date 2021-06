¡De bruja a princesa! ‘La Urraca’ divierte a sus seguidores con filtro animado: “Soy un angelito”

Compartir Facebook

La periodista confiesa que filtro revela su verdadera identidad y compartió este gracioso video en sus redes sociales. Sus seguidores rieron a carcajadas.

¡Toda una influencer! La conductora Magaly Medina se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a las constantes publicaciones que realiza, esta vez no fue la excepción, pues divirtió a muchos de sus seguidores en Instagram con un divertido video donde luce con una filtro de princesa que le cambió las facciones de su rostro por completo en una caricatura súper tierna,

“Cuando me dicen bruja, mala, cruel, pero yo soy un angelito, un pan de Dios”, escribió ‘la Urraca’ causando miles de carcajadas en sus seguidores que no dudaron en comentar su video. Como bien se sabe, la conductora usa sus plataformas digitales para contar su estilo de vida y muchas veces ha compartido sus looks, sus recetas de comida e incluso los momentos junto a su esposo.

CONFIRMA CONVIVENCIA CON SU NOTARIO

La periodista confiesa que está más enamorada que nunca de su esposo, Alfredo Zambrano y como sabemos ellos retomaron su relación pues ambos se dieron cuenta que aún existía amor. Por ende, decidieron darse otra oportunidad para que su relación funcione.

A través de sus historias de Instagram, la conductora se animó a responder las preguntas de sus seguidores, la cual una de ellas fue, si los esposos van a subir fotos actuales y de que si ya viven juntos, pues ‘la urraca’ no había confirmado aún.

Magaly afirmó a sus seguidores que muy pronto compartirá más fotos con su notario: “Aún no hemos tenido tiempo de hacer fotos, pero prometo que pronto”, mencionó. Además aseguró que Alfredo Zambrano volvió a la casa en la que ambos viven: “Así es! Estamos viviendo juntos!”, indicó.

Muy emocionada contó que su esposo está dedicado a su trabajo a sus clases de canto: “Mi esposo está muy bien, trabajando muchísimo y hace unos días retomó sus clases de técnica vocal”, concluyó.

