¡Le quitaron todo! Estafan a Anahí de Cárdenas con el cuento del ‘Bono’

La actriz Anahí de Cárdenas vivió momentos de infarto, tras dejarse ganar por la curiosidad de abrir un link que supuestamente le avisaba que había salido el ‘Bono 600’ y es que los delincuentes le quitaron todo su saldo en el banco.

“Me mandaron un mensaje de texto, supuestamente del BBVA, diciéndome que apriete este link para ver si calificaba para el bono 600… Dije: ‘vamos a ver si aplico’. Apreté el link, me pidieron mi DNI y la página nunca apareció”, contó mortificada en primera instancia.

Asimismo, poco después narró que pensó que todo estaba en orden, hasta que recibió una serie de llamadas del banco.

“Horas después me llaman como 20 veces. Era el banco diciéndome que habían movimientos extraños en mi cuenta. Me metí a ver y no saben la cantidad de dinero que se han tirado. Me quiero morir”,

“No contesten este tipo de mensajes, esto se llama phishing. Ojalá que lo que me haya pasado a mí les sirva a todos para que no caigan en estos fraudes”, advirtió a sus seguidores.

RESALTA APRENDIZAJE TRAS VENCER EL CÁNCER

La actriz Anahí de Cárdenas tuvo que afrontar un momento complicado en su vida, pues la diagnosticaron con cáncer de mama el año pasado. Afortunadamente, después de recibir tratamiento, logró sobreponerse y vencer la enfermedad.

En redes sociales, la también cantante realizó la sección de preguntas y respuestas junto a sus seguidores. Uno de los usuarios le preguntó si se rescata algo bueno de todo lo atravesado en el 2020. La actriz precisó que tener cáncer le cambió la vida para bien.

“Me cambió la vida, lo cambió para bien. Aprendí a ver la vida con otros ojos, ver el vaso medio lleno y no lo cambiaría por nada”, mencionó Anahí de Cárdenas, mientras esbozaba una sonrisa.

