Le roban su auto y ahora lo extorsionan con 3,500 soles

En medio de la pandemia por el COVID-19, delincuentes armados le robaron su herramienta de trabajo a Santos Sixto Malca (30), quien trabajaba noche y día para ganarse el pan. Lamentablemente el pasado 18 de julio una banda de delincuentes lo despojó de su auto donde tenía sus documentos, celular y dinero. Pero no contentos con eso ahora lo extorsionan y amenazan para devolverle su vehículo.

Santos Malca salió a trabajar como todos los días a las 7 a.m. y fue en la Av. Universitaria donde recogió a un pasajero sin imaginar lo que sucedería minutos después. «Cuando vi por el espejo ya era muy tarde, venían ambos con arma en mano», comentó la víctima.

Lo llevaron hasta la calle Los Algarrobos en Carabayllo donde fue reducido y lo amenazaron con dispararle si oponía resistencia. Luego lo trasladaron cuatro cuadras más del atraco para abandonarlo a su suerte. Por si fuera poco, dos días después de lo sucedido, Santos Malca viene recibiendo llamadas de los extorsionadores, que incluso amenazan con desmantelar el vehículo. «Yo tengo todos tus datos y voy a ir a tu casa», se escucha en uno de los audios que proporcionó la víctima.

“Al segundo día, me llamaron para pedir cinco mil soles. Luego bajaron a tres mil 500 soles. Hace tres días recibí una llamada donde amenazaron con desmantelarlo si no pagaba. Me dijeron que sabían dónde vivo”, contó el agraviado.

Cabe señalar que el carro es del año 2016 y no tiene GPS. En tanto, el caso es investigado por la Dirove Norte.

