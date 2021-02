Leao Butrón dice: “¡Vuelve Foquita!”

Compartir Facebook

Leao Butrón, el ahora exarquero de Alianza Lima, señaló que mantiene su decisión de colgar los guantes tras no recibir alguna oferta por parte del cuadro íntimo. Además, confesó que recibió llamadas informales de otros clubes, pero él ya había tomado su decisión.

También se dio un tiempo para decir que Jefferson Farfán sería en este momento un referente ideal del conjunto de La Victoria. “Había decidido ponerle fin a mi carrera, no pensé que pasaría lo del descenso, ya estaba asimilado más allá de extenderlo si Alianza lo requería y eso no sucedió.

No ha costado mucho, pero uno siempre va a extrañar el fútbol y ahora estoy en otra etapa en mi vida”, sostuvo Butrón. Por otra parte, sobre si Jefferson Farfán sería el referente ideal para el cuadro íntimo en la lucha por volver a la Liga 1, dijo: “Siempre es buen momento para que Jefferson vuelva a Alianza.

No es que Alianza no pueda volver sin referentes, pero más allá de las malas decisiones en su momento, lo más ideal es pensar en el futuro y Jefferson podría ser parte de él”.

“Conozco a Jefferson y siempre va a ser respetable su decisión, pero no me lo imagino con otra camiseta que no sea la de Alianza Lima. Tiene todas las chances para ser más ídolo de Alianza, ha nacido en Alianza y dejó en alto el nombre del club a nivel mundial.

No he hablado con él, pero sé que Rinaldo (Cruzado) lo ha tratado de convencer para que vaya, son muy buenos amigos, le ha insistido bastante”, comentó Butrón.