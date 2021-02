Leonard león se defiende y responde a ‘huevero: “Payaso imbécil”

Compartir Facebook

El cantante de cumbia Leonard León salió al frente para responder al esposo de su ex Karla Tarazona, Rafael Fernández, quien le reclamó por no hacerse cargo de sus hijos hace casi un año.

Leonard León’ no dudó en calificar de “imbécil’ al llamado ‘huevero” por hablar de sus hijos solo para “buscar publicidad” y le recomendó no meterse en problemas que no sabe.

“Siempre voy hablar de mis proyectos y mi carrera, yo no hablo de terceras personas, más cuando se juntan el hambre y la necesidad. Ahora cualquier payaso imbécil por publicidad puede opinar acerca de a vida de otra persona sin conocerla. Acá hay oportunismo, no voy a prestarle atención a las opiniones de mi vida y nadie tiene que decirme qué es lo que yo tengo que hacer”, aseveró el cantante.

“Estoy a pocas semanas que se concluya el tema judicial de régimen de visitas así que solo estoy esperando para ver a mis hijos, en cuanto a la pensión de alimentos me vi en la necesidad de pedir la reducción por esta crisis de los artistas, añadió Leonard.

Sigo depositando, aunque ya no los 3 mil soles mensuales porque la vida de los cantantes ha cambiado y no estamos generando como antes. Estoy trabajando en otras cosas y lo que gano lo deposito, tengo pruebas”, puntualizó

