Leslie Shaw presenta ‘Bombón’ y dice que no va de ‘colada’ a los Grammy

Luego de su participación en los Premios Heat 2019 en Punta Cana, la cantante Leslie Shaw regresó al Perú a promocionar su último sencillo ‘Bombón’ y habló sobre los premios Grammy donde, a través de redes sociales muchos cibernautas criticaron el desfile, de algunos artistas peruanos que no fueron nominados y hasta los tildaron de “colados”.

“A mí me invitaron a los Grammy, me invitaron a la alfombra y a un ‘after party’ (fiesta después de la gala) y no fui porque quiero ir cuando me inviten a cantar, cuando tenga alguna nominación o cuando tenga alguna participación especial. Creo que eso suma más para que vean mi trabajo”, sostuvo.

Asimismo, la intérprete de ‘Faldita’ aplaudió la participación de sus colegas peruanos Eva Ayllón y Tony Succar en la ceremonia estadounidense, quienes fueron reconocidos. “Están muy bien considerados. Tony tocó en el show de apertura, a Eva le hicieron todo un agasajo y así es como se le debe tratar a los artistas”, dijo y señaló que le gustaría trabajar con el peruano ganador de dos Grammy Latino.

“Yo feliz de trabajar con más peruanos pero siempre teniendo claro cuáles son los objetivos”, señaló Shaw quien descartó incursionar en la actuación porque la “amarraría a un país”. (J.Aspilcueta)