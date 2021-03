“Liendrita” estuvo en el programa de Andrea Llosa dos semanas antes de su asesinato

Compartir Facebook

El asesinato a sangre fría de Guillermo Chunga, popularmente conocido como “Liendrita” ha generado gran conmoción entre colegas y seguidores.

El humorista fue acribillado de siete balazos por un sujeto en el distrito de Ate. El hecho transcendió en el cruce de las avenidas Javier Prado y Metropolitana. Pese a los esfuerzos por llegar al Hospital de Ate, el joven cómico llegó sin vida.

Prueba de ADN en programa de Andrea Llosa

Se recuerda que, hace algunas semanas, el cómico estuvo en Andrea Llosa afrontando un caso de paternidad. El humorista decidió, incluso, someterse a una prueba de ADN.

Una mujer de nombre Lucero, acusaba a “Liendrita” de ser el padre de su hijo y no cumplirle monetaria. Sin embargo, el cómico fue seguro a responder sobre el caso.

“Ella aceptó ir conmigo al hotel. Yo me protegí ese día, incluso le dije toma la pastilla (del día siguiente) Yo no lo estoy negando al bebé, pero tengo dudas. Tengo derecho a duda, porque ella cada vez que me llamaba era para pedirme dinero”, empezó diciendo Guillermo Chunga.

Por su parte, Lucero, confesó ser fan de Guillermo tras ver sus shows y contó el romance fugaz que tuvieron pese a que el humorista estaba en una relación.

