Los 5 equipos a seguir en la ronda de octubre de la clasificación para la Copa del Mundo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Se está acercando el punto de no retorno para que los mejores equipos de fútbol del mundo se midan en el Mundial y ya hay equipos de las cinco principales federaciones de la FIFA destacando y llenando de alegría (o decepción) a miles de fanáticos alrededor del mundo, fanáticos del fútbol que pueden sacar provecho del código bono Inkabet para obtener las mejores bonificaciones y promociones con solo registrarse.

Aquí, los 5 equipos de las cinco federaciones de la FIFA que están destacando en las clasificatorias.

CONCACAF: Canadá

Va a ser un camino difícil para “Les Rouges” y parece que el entrenador John Herdman lo sabe. Trae lo que probablemente sea su equipo A a esta ronda de clasificatorios internacionales en un intento de mantener a Canadá en la cima.

De adelante hacia atrás, vemos dónde se encuentra la verdadera potencia de fuego de esta selección. Debería ser una selección bastante sencilla para la parte superior del 3-4-3, considerando la fuerza de sus oponentes. En el ala izquierda probablemente veremos una de dos opciones: Jonathan David de Lille o Alphonso Davies de Bayern Munich. En realidad, no es una elección tan fácil. Con tres juegos en cuestión de seis días, será necesario que haya un equilibrio en la forma física. Hemos visto a los dos futbolistas. A la derecha está la opción más obvia: Tajon Buchanan. El actual New England Revolution y ex estrella de la Universidad de Syracuse ha causado una gran impresión en los 12 juegos que ha jugado para The Canucks. Finalmente, como delantero, veremos a dos juegadores que batirán récords esta semana para Canadá. Cyle Larin, el ex futbolsita de UConn y Orlando City, ahora en Besiktas, está a solo dos goles de igualar el récord de goles de todos los tiempos para Canadá de Dwayne De Rosario quien en 81 partidos, anotó el récord actual de 22 goles. Larin tiene 20 tantos hasta ahora en solo 42 partidos así que tendrá muchas oportunidades para empatar o romper este record.

La segunda persona que romperá un récord para Canadá es el capitán del equipo Atiba Hutchinson. Actualmente se encuentra a solo un juego de estar empatado como el líder de todos los tiempos de la nación en partidos internacionales.

La Selección canadiense se enfrentará a México, Jamaica y Panamá. El desafío de la selección canadiense es ganarle a México pero tienen las fortalezas suficientes para hacerlo.

CONMEBOL: Uruguay

Las cosas empezaron fáciles para La Celeste. Un empate inicial contra Perú fue seguido por una victoria por 4-2 sobre Bolivia y luego un 1-0 sobre Ecuador, aunque contra Colombia, donde jugaron en casa, empataron 0-0.

La Selección de Uruguay tiene ahora el reto más difícil, enfrentar a la selección Argentina y la selección brasilera.

Estos dos últimos juegos son algunas de las rivalidades más feroces en el fútbol sudamericano, y Argentina-Uruguay es posiblemente, la rivalidad más grande del continente detrás de la rivalidad entre Argentina y Brasil. De hecho, los partidos de Argentina contra Uruguay, son conocidos como el Clásico del Río de la Plata, y este encuentro es el encuentro internacional más jugado en el mundo con 194 encuentros oficiales entre las dos naciones.

Argentina venció a Uruguay en los octavos de final de la Copa del Mundo de 1986, en camino de ganarlo todo, gracias a una actuación estelar de Diego Armando Maradona, sin embargo Uruguay cuenta con la victoria 4-2 sobre Argentina en la primera Copa del Mundo celebrada en 1930.

Además, Uruguay cuenta con el segundo oro olímpico en fútbol que obtuvo en 1928 al derrotar a Argentina en la final. Curiosamente, los dos equipos nunca se han enfrentado en la final de la Copa América, pero comparten el récord de más títulos con 15 por Copas ganadas.

Uruguay versus Brasil es un enfrentamiento que no se ha disputado tanto, pero no es una rivalidad menos feroz. Este enfrentamiento es conocido como el Clásico del Río Negro.

La Celeste, trae consigo su típico elenco de personajes. Con Fernando Muslera en la portería y una línea de fondo con José Giménez y Diego Godín, se consolidan con una buena defensiva. Un mediocampo con Nicolás de la Cruz del River Plate, Federico Valverde, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur debería ser suficiente para causar estragos en el campo contra sus oponentes. Además, cuentan con los dos grandes delanteros que nunca envejecen, Luis Suárez y Edinson Cavani, por lo cual, la selección está muy bien equipada para enfrentar los desafíos por venir.

UEFA: Austria

La Selección de Austria comenzó su carrera de clasificación con un empate 2-2 contra Escocia. Una victoria por 3-1 y 2-0 a sobre las Islas Feroe les ha sumado puntos, pero una derrota por 4-0 ante Dinamarca los perjudicó. En septiembre, venció a Moldavia 2-0. Una derrota 5-2 ante Israel sumada a una derrota 1-0 en su segundo juego contra Escocia, debilitaron la selección.

Los resultados los han visto aferrarse a 7 puntos y en cuarto lugar detrás del tercer lugar Israel (10 puntos), el segundo lugar Escocia (11) y el líder Dinamarca (18). Contra las Islas Feroe tuvo una victoria fácil, pero luego jugarán ante Dinamarca, un equipo muy fuerte.

CAF: Egipto

En la segunda ronda de clasificación, hay diez grupos de cuatro equipos que juegan entre sí en un round-robin. Solo los ganadores de estos grupos avanzan a la ronda final, en la que los equipos se enfrentan entre sí y juegan a dos partidos y el ganador se clasifica para el torneo.

Si bien ciertamente hay grupos con potencial como el grupo donde están Costa de Marfil y Camerún en el Grupo D, Sudáfrica y Ghana en el Grupo G, es Egipto la selección que se perfila más fuerte ya que es una potencia tradicional del fútbol africano al igual que Ghana, selección que tiene dos partidos contra Zimbabue que seguramente podrán manejar con facilidad.

Egipto también debería ganar sus dos juegos, siendo muy interesante el enfrentamiento contra sus vecinos y rivales Libia. Egipto y Libia solo se han enfrentado realmente en una ronda de clasificación para la Copa del Mundo antes.

Si Egipto puede conseguir los seis puntos, tendrán un camino fácil hacia la clasificación.

AFC: Japón

Japón tiene tiempo para arreglar su clasificación actual, pero tendrá que hacerlo sin una de sus mejores y más brillantes estrellas: Takefusa Kubo.

La AFC se encuentra actualmente en su tercera ronda de clasificación para la Copa del Mundo. En esta ronda, doce equipos se dividen en dos grupos de seis equipos: los dos mejores se clasifican automáticamente para la Copa del Mundo y los dos equipos del tercer lugar se enfrentan en una cuarta ronda para decidir quién avanza a los playoffs entre confederaciones.

Después de obtener una victoria contra China, Japón ahora ocupa el cuarto lugar en su grupo detrás de Omán en el tercer lugar, Arabia Saudita en segundo y Australia en primer lugar.

Para posicionarse, la Selección de Japón tiene que ser más fuerte que Arabia Saudita, equipo que los acaba de vencer por un tanto y Australia, cosa que no es nada fácil.

El equipo ahora tendrá que confiar en el talento del ex extremo del Arminia Bielefeld Ritsu Doan, el extremo del Liverpool Takumi Minamino y el delantero Yuya Osako para intentar compensar la ausencia de Kubo. El mediocampo contará con Daichi Kamada del Eintracht Frankfurt en la posición de mediocampo avanzado y también con Gaku Shibasaki y Wataru Endo del VfB Stuttgart.

Japón, podría terminar en el segundo lugar si logran al menos cuatro puntos y es una meta alcanzable para un equipo lleno de talentos.

También puedes leer: FIFA castiga a selección peruana con dos multas por partidos ante Chile y Brasil