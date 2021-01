Luciana se operó solo por necesidad: “Me tuvieron que poner 6 puntos en el labio”

Compartir Facebook

Todo natural. La modelo e influencer, Luciana Fuster, confesó que no se ha sometido a ninguna operación para mejorar su aspecto físico, ya que solo pasó por el cirujano para atenderse una herida que tenía.

A través de redes sociales, Luciana comenzó una ronda de preguntas con sus seguidores. Uno de ellos, le consultó si es verdad que se había realizado 6 operaciones a sus 21 añitos. Sin embargo, la modelo lo negó completamente.

“Ah, me zamparon 6 de golpe. Tengo una intervención de un cirujano estético, no sé ni cómo se dice, aquí (labio). Cuando me reventé el labio me tuvieron que poner seis puntos y fue uno de estos cirujanos para que quede lindo”, mencionó Luciana Fuster.

Asimismo, la influencer precisó que su larga cabellera es totalmente natural, ya que no usa extensiones.

No está con Marc

Hace poco se ha viralizado una foto donde se encuentra el cantante salsero, Marc Anthony junto a Luciana Fuster. Rápidamente se tejieron algunos rumores vinculando a la modelo con el cantante.

No obstante, Luciana negó que se esté quedando en la mansión que posee el cantante en Estados Unidos. En Instagram, la influencer mostró la habitación del hotel donde se está hospedando.

