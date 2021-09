‘Maca’ Gastaldo denuncia que mamá de Paula casi la desfigura: “parecía una callejonera”

Compartir Facebook

La guerra no cesa. Esta vez, la argentina Macarena Gastaldo denunció que la mamá de Paula Manzanal la agredió físicamente y le armó tremendo escándalo dentro de un restaurante en el distrito de San Isidro.

“Me dobló la mano, estoy rasguñada con la uña toda rota, tengo la uña en carne viva” denunció la ‘Gaucha’ Macarena Gastaldo. El hecho habría ocurrido el último miércoles por la noche.

La argentina también dijo que la señora le lanzó una copa de vidrio en la cara y “casi la desfigura”. “Agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en la cara y mis amigos le agarran la mano (…) Casi me tira la copa en la cara, te juro que estoy… estoy traumada porque si me hubiera tirado eso estaría desfigurada”, comentó.

Frente a este hecho, Macarena Gastaldo dijo que no parará y ya hizo la denuncia respectiva en la comisaría por agresión. “Llego, saludo a una amiga, me voy a sentar a mi lugar y la señora viene toda borracha y me dice: ‘deja de estar hablando de mi hija’, que no sé, ‘put… de mierd…’. Me empieza a insultar”, sostuvo. “Parecía una callejonera”, agregó.

Macarena Gastaldo revela que por Paula Manzanal se ‘mechó’ con Sheyla Rojas

Macarena Gastaldo y Paula Manzanal siguen sacando sus trapitos sucios al aire y esta vez para explicar lo ocurrido con Sheyla Rojas. Ella se presentó en ‘Mujeres al Mando’ para dar algunos detalles de lo que fue su pelea con ‘Shey Shey’.

Cabe recordar que la ‘gaucha’ dijo haber tenido una relación amorosa con el seleccionado peruano, Luis Advíncula. Al poco tiempo se revelaron las imágenes entre él y ‘Shey, por lo que Macarena reveló si sintió pena al ver esa fotografía y dijo que el pasado, pisado.

“No, no lloré por esa foto la verdad. No tendría por qué llorar eso fue algo del pasado y a lo pasado pisado”, explicó la argentina.

Macarena después aclaró que ella nunca tuvo problemas con ‘Shey’, y si habló mal de ella era solo por Paula Manzanal. “Es más, yo no tengo ningún problema con ella. La que me hacía pelear y hablar mal era Paula, por qué le seguí los pasos. Era la que me metía cosas y ahora me doy cuenta que no debía hacer caso, no meterme en cosas que debía”, comentó Macarena.

