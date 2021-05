Madre divorciada reemplazó a hijos que dejaron su casa con muñecas

Compartir Facebook

Una estadounidense de nombre Liz Watson se hizo viral en redes sociales y es que tras afrontar un divorcio con el padre de sus hijos, no encontró mayor consuelo que coleccionar réplicas de bebés para sentirlos cerca de ella.

La madre que vive en Virginia, EE.UU., al parecer, no pudo procesar bien por qué sus hijos prefirieron irse a vivir con su padre, por lo que puso en práctica una nueva vida acompañada de muñecos de más de mil dólares cada uno.

Liz , de 42 años, creyó que el mundo se le venía abajo cuando luego de su divorcio, sus hijos decidían que preferían pasar sus días con su padre en lugar de ella.

Es así que tuvo que ver como esos chicos que ella misma había traído al mundo ahora optaban por irse de su lado.

“Las muñecas me reconfortan porque las relaciono con los sentimientos que tuve al ser madre de mis dos hijos mayores cuando eran pequeños. Sé que estas muñecas no crecerán, que no me las quitarán, que un divorcio no afectará a mi capacidad para cuidarlas. Sé que nunca me dejarán”, contó ella.

MADRE DE 23 HIJOS ESPERA PODER LLEGAR A TENER 100

Quiere un batallón. Una joven madre de 23 años ha sorprendido con su particular deseo, ya que busca tener 100 hijos en su familia. A pesar que a su corta edad cuenta con 14 niños, la mujer va por más.

La joven rusa Christina Ozturk que vive en Georgia anhela tener una gran familia. Junto a su esposo Galip Ozturk, un empresario de 56 años, no les importa gastar un millón de dólares en cuidados para conseguir su sueño.

“Salvo uno, el resto de los niños son genéticamente nuestros de mi esposo y yo, pero fueron llevados por vientres sustitutos. (…) En este momento tengo 10 hijos con la última incorporación, Olivia, que llegó a fines del mes pasado”, mencionó la joven rusa.

