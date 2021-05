Maestro deja reflexivo mensaje antes de morir por el virus: “La peor pandemia es el egoísmo”

Compartir Facebook

Un maestro de tan solo 27 años dejó un conmovedor y reflexivo mensaje solo días antes de fallecer por el temible virus. Su historia ha dado la vuelta al mundo.

Guillermo Javier Migliorini terminó perdiendo la vida por el coronavirus, sin embargo, antes de dejar el mundo dejó una carta para sus amigos y para todos aquellos que no se toman la pandemia con responsabilidad.

El joven se había colocado las dos dosis de la vacuna prematuramente como parte de un plan de gobierno argentino que busca la vuelta lo más temprano posible de las escuelas, sin embargo, el maestro contaba con enfermedades preexistentes, por lo que su sistema inmune pertenecía a un grupo de riesgo.

Según se conoció, el profesor de 27 años estuvo internado un mes, luego que sus síntomas empeoraran gravemente en casa. El día en que fue intubado se dio cuenta que quizás no habría vuelta atrás. Por ello, no lo pensó ni un segundo más y compartió un importante mensaje con sus amigos.

En la carta que escribió Migliorini mostraba sus esperanzas por seguir viviendo. Pero también aprovechó para dedicar unas líneas a todas aquellas personas que no ven el panorama de la pandemia completamente.

“Anoché entre en internación porque no saturaba bien. Tengo mucha fe en los profesionales que me cuidan, y en las personas que me quieren y están tirando rezos, oraciones y buenas energías”, escribió Guillermo.

Luego, el maestro continuó y se refirió a las escuelas. “Si tus hijos van a colegios privados, pensá que los que vamos a las públicas…algunas, sin siquiera aulas ventiladas según el protocolo. Si viajás al cole en auto, pensá en quienes usan colectivo, con las ventanas totalmente cerradas”, agregó.

Finalmente, Migliorini dejó unas cortas pero potentes palabras, que sintetizaron la reflexión plasmada en su texto: “La pandemia es el egoísmo, y de esa creo que no hay salvación”.

