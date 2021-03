Compartir Facebook

Magaly Medina no se aguantó nada y estalló en contra de Jazmín Pinedo en su programa explicándole que en televisión lo que funciona son los números y, por ende, ella había sido separada de la conducción de Esto es Guerra.

“Te presentan proyectos televisivos y tú los rechazas, no pues. Si le hubieran presentado proyectos televisivos los hubiera aceptado. Porque para aceptar tapar el hueco de ‘En Boca de Todos’, eso quiere decir que realmente le importa la TV”, enfatizó Magaly.

“Lo que pasa es que no hay manera que se justifique que a ella la hayan reemplazado de ‘Esto es Guerra’ con Johanna San Miguel. Su presencia fue anodina en ese programa de televisión. Cuando te cambian es porque no funcionas, la televisión se rige por números, por cifras, no funcionas entonces las cifras te lo dicen. El público no tiene conmiseración con nadie, no pasa nada con ella”, poco después.

OCULTÓ RUPTURA CON GINO ASSERETO POR VARIOS MESES

Jazmín Pinedo estuvo en el canal de YouTube de Jesús Alzamora e hizo una serie de revelaciones sobre su vida personal. En especial, sobre su ruptura con Gino Assereto, separación que -dice- ocultó por varios meses.

“Tengo miedo que de repente no sientan algo real por mi. ¿Es amor al chancho o al chicharrón? Es bien difícil, por eso no gileo. He coqueteado por ahí, pero nunca una conversación para ir a tomar algo”, comentó.

“Yo terminé mi relación, la pasé mal, fue muy difícil. Yo no soy de las personas que te muestra tristeza, nunca, siempre te voy a mostrar lo chévere. No fue fácil terminar y yo lo sabía, por eso lo planee así», agregó Jazmin.

