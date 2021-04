Magaly Medina jura que notario no la ‘adornó’: “Alfredo no fue infiel”

Compartir Facebook

La ruptura matrimonial de Magaly Medina y Alfredo Zambrano, trajo consigo rumores de una supuesta infidelidad por parte del notario, ante esto, la periodista aseguró que su aún esposo es un hombre que la amó.

«Lo descarto. No se ha debido (la separación) a un tema de infidelidad. Un hombre enamorado no le es infiel a su mujer. Y en el caso de mi marido, que ha sido un hombre enamorado. Lo he dicho que no es por terceras personas. Los motivos los vamos a tener él y yo en privado», señaló.

Además, Magaly Medina señaló que no hay un acuerdo de confidencialidad entre ambos. «No, ¿para qué?, ¿acaso mi marido es una estrella? Acá la celebrity soy yo. Son rumores de gente que quiere encontrar una razón, y por ese lado no los van a encontrar porque mi esposo ha sido muy respetuoso.

Los enemigos podrían querer ver eso porque siempre quieren ver lo malo para mí pero lamentablemente no les puedo dar ese gusto», añadió.

JUNTO A JOVENCITA

De otro lado, las cámaras de “Amor y Fuego” captaron a la expareja de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, en un restaurante con una jovencita. En las imágenes se le puede ver sentado y pasando un ameno momento. Pese a que el notario no ha dado declaraciones hasta el momento sobre su separación con la “urraca”, él viene haciendo vida social, sin guardar luto.