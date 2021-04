Maldito agarró a palazos y patadas a mujer en Los Olivos

Compartir Facebook

Una mujer de 63 años fue salvajemente agredida por un sujeto que la interceptó a mitad de calle en Los Olivos. A pesar que el ataque quedó grabado por una cámara, la policía no ha hecho mucho para identificar al atacante. Mientras tanto en Puente Piedra, una joven estudiante fue golpeada y arrastrada por un delincuente.

Tras el ataque, la muchacha ha quedado traumada y tiene miedo de salir a la calle. El ataque a la adulta mayor ocurrió el Viernes Santo a las 5 de la mañana, cuando se dirigía a su puesto de venta de frutas en el mercado de Villa Sol. La víctima advirtió la llegada del agresor, pero poco pudo hacer para protegerse porque casi de inmediato recibió varios palazos en la cabeza hasta caer al piso.

Pese a que estaba en el piso retorciéndose de dolor, el sujeto continuó propinándole patadas y puñetazos. “Le dije llévate mi celular, mi dinero, pero vete. No lo conozco, no entiendo por qué se ensañó conmigo”, expresó la agraviada. A pesar que pasaron varios días, la familia de la comerciante denuncia que la Policía hace poco por investigar.

“El palo lo encontramos tirado en el mismo lugar. Debe tener las huellas que permitan identificar al agresor, perno lo han revisado”, refieren. El ataque ha dejado a la agraviada con más de 40 puntos en la cabeza.

ARRASTRADA POR HAMPÓN

Hasta ahora no puede salir de casa. María, ha que dado aterrorizada tras ser golpeada y arrastrada por un hampón que la atacó a pocos metros de su vivienda en Puente Piedra. Una cámara de seguridad de la urbanización El Porvenir registró como el maleante bajó a toda prisa de un mototaxi color azul y blanco con el número 36 como principal característica.

“Yo quería empezar a gritar, pero llevaba doble mascarilla, era difícil que me escucharan. Me tiró al piso y yo estaba prendida de sus brazos, entonces dice ‘cállate o si no te voy a tirar un balazo’. Ahí le digo llévate todo y déjame”, contó la muchacha.

el dato

Los vecinos señalaron que en una semana pueden ocurrir hasta cuatro asaltos. “Ahora se dan en la madrugada o por la noche. Saben que a esa hora las personas se movilizan para trabajar. No hay presencia policial ni del serenazgo”, expresan.