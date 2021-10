María Pía se ‘echa grasa’ tras críticas por sus TikToks: “A mí qué me importa”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La exconductora de ‘Esto es guerra’ María Pía Copello habló para ‘América Espectáculos’ sobre su papel en ‘La Academia’ y aprovechó las cámaras para responder a todos haters que la critican por hacer tiktok.

“A mí qué me importa (…) a la gente le puedas gustar como no, pero lo que a mí me causa extrañeza la gente que se toma el trabajo de escribirte cosas con mala onda, de forma hiriente. Si ellos piensan que voy a dejar de subir mi contenido, lamento decirles que no”, dijo.

También te puede interesar: Melissa y Tepha Loza lloran de felicidad tras reconciliación: “Te necesitaba en el peor momento de mi vida”

En ese sentido, la también animadora le restó importancia a los malos usuarios. “Hay personas de todo en redes sociales y hay mucha gente conocida por las redes sociales, ¿por qué le diríamos a ellos que no lo hagan?

Responde por críticas a su edad: “Tengo 44 años, jamás lo he ocultado”

María Pía Copello recibe constantes críticas por su vestimenta y por no querer aparentar su edad. Ella tiene 44 años pero definitivamente luce mucho menor y súper jovial con su ropa y sus actitudes.

Esta vez la criticaron justamente por no aparentar su edad y querer ‘achibolarse’ con la ropa que viste. Además, le pidieron un favorcito, “se le ve bien, pero ya es una doña madura, hay que saber aceptar”, expresó uno de sus seguidores en redes sociales.

También te puede interesar: Rosángela Espinoza sobre Pancho Rodríguez: “El que me prueba, no me deja”

María Pía, lejos de quedarse callada sorprendió al responderle fuerte y claro a la persona que le lanzó esos comentarios. La ex conductora de televisión tomó con humor las críticas y quiso entender más a fondo el punto de vista del usuario.

“Claro que acepto mi edad ¡tengo 44 años! jamás lo he ocultado. Coméntame qué significa ‘aceptar la edad’, ¿según lo que piensas entonces o volvemos a hablar de la ropa? Soy toda oídos (o mejor dicho, toda ojos, porque te estoy leyendo jajaja)”, comentó María Pía.

MIRA TAMBIÉN: “Ni loca me metería con un chico de 24 años”: Milena Zárate contra Melissa Klug