Mariella Zanetti jura que fantasma se acostó encima de ella y le sujetó las manos

La actriz Mariella Zanetti quien da vida a ‘Ramona’ de la serie ‘Los Vílchez’ contó a diario Karibeña que en una de sus propiedades existe presencia paranormal. Según la ex vedette ella ha sido ataca por un íncubo (demonio que se posa encima de la víctima femenina, para tener relaciones sexuales con quien duerme).

“Una vez yo estaba en mi habitación viendo televisión y de pronto mi cuarto se puso frío, yo me quedé entre dormida y despierta, y he sentido un peso encima mío y no me podía mover, sentí que me sujetaron las manos, he querido despertarme, pararme y no he podido”, relató.

“Lo único que hice es ponerme a rezar a la Virgen de Guadalupe y después de eso recién me pude levantar. Cuando he salido corriendo en pijama de mi cuarto, vi a mi hija parada en la escalera, eso me dio tanto temor que la agarré y salí de esa casa, tomé un taxi y me fui a dormir a un hotel”, comentó la actriz mediante el hilo telefónico.

“Mi esposo ha visto por las cámaras que hay en la casa una mancha blanca que pasa y se encendían las luces de la nada. Gloria Klein estuvo una época en esa casa y me contaba que sus hijos escuchaban pasos, nunca durmió ahí porque dice que la sentía muy pesada”, reveló.

“Hemos limpiado la casa, tres padres han ido a mi domicilio a echarle agua bendita, por unos días se vuelve tranquilo, pero después nuevamente vuelven la misma actividad paranormal”, finalizó.(V.Rondón)