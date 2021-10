Mariella Zanetti respalda a Josimar: “¿Me vas a decir que no hay mamás que piden de más?

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Fuerte y claro! La cómica salió en defensa del salsero tras la pequeña discusión con la ‘Rulitos’ y señaló que Josimar es un buen padre.

Mariella Zanetti y Janet Barboza tuvieron un intercambio de palabras en el programa ‘América Hoy’, pues la ex vedette defendió a capa y espada al artista alegando que es un buen papá.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

Además señaló que hay mamás que piden dinero de más y que no hay que juzgar a Josimar pues aún no se conoce su posición.

MARÍA FE LUCE SU PANCITA

¡Muy feliz! La ex del salsero mostró muy feliz su pancita a la hora de promocionar su ropa a través de su cuenta de Instagram.

María Fe Saldaña cerró ciclos y decidió salir adelante y ahora deja lucir su avanzado embarazo modelando su colección de ropa.

Todo esto se da, debido a que Josimar le habría pedido matrimonio a la cubana en los Estados Unidos. La joven no dejó que esto le afectara y continúa saliendo adelante con su tienda de ropa.

Mire también: «No hice nada malo», dice Elías tras críticas por eliminación de Rosángela

MARCA DISTANCIA CON JOSIMAR

Al parecer, María Fe Saldaña estaría cansada del comportamiento de su expareja y padre de su bebé, Josimar Fidel. Y es que el programa ‘Amor y Fuego’ emitió unas imágenes donde se le escucha decir a la joven que se encuentra muy molesta con el salsero, quien viene radicando en Los Estados Unidos.

El programa de Rodrigo y Gigi emitió un video donde María Fe fue captada en el preciso momento que hablaba por teléfono con un amigo en común que tendría con el artista peruano.

“Josimar ha llamado a mi tío Kike y le ha dicho que sí, que María Fe y yo hemos estado mal por un problema que tuvimos en San Borja y desde ahí nunca más volvimos a estar bien”, comienza diciendo la joven.

Asimismo, María Fe aseguró que Josimar le habría dicho que cuando regrese de su viaje por Estados Unidos, se casaría con ella. “Él dice que va a venir de Estados Unidos a casarse conmigo. Yo no sé con quién se va a casar, con mi alma, porque yo no me voy a casar con él. Yo sí me he mostrado molesta con él, porque de verdad me da mucha cólera que a una persona le diga eso de casarse, a otra persona le inventa otra cosa, con qué finalidad”, agregó bastante indignada.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin