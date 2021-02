Mario Irivarren ya no irá a EEG Puerto Rico por escándalo en intervención

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Mario Irivarren era uno de los chicos reality con mejor actitud frente a cualquier eventualidad, sin embargo en las últimas semanas se le ha visto con un comportamiento irreconocible.

Es así que, en unas recientes imágenes que se dieron a conocer, se le vio siendo intervenido junto a su pareja, Vania Bludau, sin embargo ambos tuvieron una actitud desafiante a la autoridad.

Sin embargo, jamás imaginó que esta mala actitud le traería problemas en su vida profesional a tal punto de dejarlo fuera de una oportunidad internacional como lo es participar en EEG, Puerto Rico.

No te lo pierdas: ¡Escándalo! Hugo García es vinculado a modelo colombiana tras ruptura

Así lo dio a conocer el chico reality en su cuenta de Instagram con un extenso mensaje: “Y después de tener una de las peores semanas de mi vida, aquí estoy de vuelta. Después de haber recibido miles de insultos, haber sido suspendido de la radio, separado de Reebok y cancelada mi participación en el versus entre EEG de Perú y Puerto Rico (esa no se la sabían) siento, sin lugar a dudas, que he pagado las consecuencias de mis actos como corresponde”.

Con esto, además confirmó su suspensión de su programa radial, donde no se le ha visto por varios días y además varios de sus seguidores han preferido pedir que no vuelva.

Por otro lado, aceptó tu mal actuar, pero se defendió asegurando que esto no lo hace una mala persona: “Pero como dice el refrán: “una golondrina no hace verano”, una mala acción, un mal día, una mala decisión no te define como persona”.

Puedes leer: Ana Siucho muestra su ‘pancita’ y enternece en redes sociales