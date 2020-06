Mario Salas y su comando técnico ya están en la capital para hacerse cargo de Alianza Lima

Compartir Facebook

La espera terminó. Ayer llegó por la mañana el técnico chileno Mario Salas, para hacerse cargo del primer equipo de Alianza Lima. Debido a los protocolos de seguridad, el estratega y su comando técnico tendrán que cumplir un aislamiento obligatorio y por esa razón estarán 15 días en las instalaciones del Hotel Westin.

El ‘Comandante’ arribó en un vuelo especial que aterrizó en el Grupo Aéreo número 8 junto a su comando técnico, integrado por Rodrigo Guerrero (asistente técnico), Oswaldo Alegría (preparador físico), Javier Rodríguez (arqueros) y José Mena (psicólogo).

«Estamos viendo, también es una cuestión legal por cuándo se abre el libro de pases y conversar con los jugadores, si es que se va a ampliar o no sus contratos, cuestiones también administrativas que todavía no están claras. Luego de hacer esas evaluaciones sería ver si traer o no a alguien. Todavía estamos viendo», declaró Salas días antes de viajar de Chile a Perú.

Desde que fue contratado, Salas y su comando técnico han estado dirigiendo a los jugadores de manera virtual. Con el torneo programado para reiniciar en la primera semana de agosto, el plantel está a la espera de las pruebas moleculares para poder empezar con los entrenamientos.