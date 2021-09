Melissa Klug apoya a la ‘Yaha’ tras ampay con Nesty: “¿Está soltera? ¿no? que disfrute”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘Blanca de Chucuito’ se pronunció sobre el último ampay de la salsera quien fue vista muy cariñosamente con el ex de Mayra Goñi.

¡En paz! Melissa Klug se encuentra más enamorada que nunca de su ‘chibolo’ Jesús Barco y planea casarse en los próximos meses. Y esta vez fue consultada sobre su ‘rival’ la salsera Yahaira Plasencia.

Mire también: Luciana fue ‘ampayada’ presuntamente subiendo al carro de ‘Pato’ Parodi

“JAJAJAJA ¿está soltera? ¿no? que disfrute”, expresó entre risas la ex de la ‘Foquita’.

MELISSA KLUG AGRADECE A SU CHIBOLO

La popular ‘Blanca de Chicuito’ agradeció todo el amor que viene recibiendo de su prometido Jesús Barco quien aceptó a Melissa Klug con todos sus hijos.

Como se recuerda recientemente Melissa ha publicado imágenes y videos de lo que fue la mejor noche de su vida, pues le acabar de pedir la mano por todo lo alto pues el romance que tiene con Jesús Barco se va directo al altar muy pronto.

Es así como la guapa Melissa compartió unas sentidas palabras para su ahora novio por todo su amor y entrega en la relación.

“No soy perfecta y no pretendo ser ejemplo de nadie, los que me conocen saben que sin mi familia no soy nada y que por ellos yo soy todo”, se lee en la publicación de Melissa Klug.

Agradecida

La ex de Jefferson Farfán catalogó como un ‘no es normal’ que Jesús la haya ‘aceptado’ con todo sus hijos y su nieta pues es consiente que su familia es lo más importante que existe para ella.

“Gracias @jesusbarcob por aceptarme y amarme con toda mi banda yo sé que no es normal, pero cuando la gente normal ha sido feliz?”, preguntó.

Además la regia mamá agradeció a toda su familia que asistió a este momento tan importante pues según contó jamás le habían hecho ese tipo de detalles.

“Gracias a nuestras familias por decir Si y celebrar con nosotros este momento tan mágico. Les presento a la banda Barco Klug”, escribió Melissa Klug.

Además: Jossmery Toledo lista para viajar a Europa y jura que no tiene ‘sugar daddy’