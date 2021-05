Melissa Klug no le molesta que la tilden de ‘chibolera’: “Para el amor no hay edad”

Compartir Facebook

Se defiende. La expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, descartó que le moleste el apodo de “chibolera” por comenzar una relación con el jugador de futbol, Jesús Barco, quien es menor por 13 años.

En una entrevista para “En Boca de Todos”, la Blanca de Chucuito reveló que no le incomoda en absoluto lo que la gente diga sobre su nueva pareja, ya que para el amor no hay edad. Incluso, podría enamorarse de alguien mayor y no tendría que haber problema.

“Es mentira. En realidad, yo siempre lo he dicho, para el amor no hay edad. Me puedo enamorar de un joven como también me puedo enamorar de un viejito”, mencionó Melissa Klug, mientras lo miraba a Ricardo Rondón.

Asimismo, la hija de “la chalaca”, Samahara Lobatón admitió que a su mamá no le incomoda el apelativo, pues su pareja, Jesús Barco, se encuentra totalmente enamorado de la familia, algo que tiene mucho mérito.

“No, mucho menos si viene de una persona como Jesús. Es un chico que se ha enamorado del paquete completo, no solo de mi mamá. En verdad, es algo que me gusta bastante de su relación de ellos. Se ha enamorado de la familia de mi mamá y de ella, y hombres así no hay muchos”, aclaró Samahara Lobatón.

