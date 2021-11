Melissa Klug y Jesús Barco más enamorados que nunca en luna de miel en Colombia

Compartir Facebook

La parejita está próxima a casarse pero parecen no haber podido esperar más para tener la luna de miel y decidieron adelantarla.

Melissa Klug y Jesús Barco están felizmente comprometidos y tomaron la decisión de darse una escapadita del país para viajar hasta las playas de Cartagena en Colombia. Ellos comparten a través de sus redes sociales los buenos momentos que están viviendo juntos.

Y se han mostrado más enamorados que nunca, pues a pesar de compartir algunas fotografías juntos en redes sociales, no dudan en dejarse románticos mensajes el uno al otro. De hecho, Melissa Klug compartió en Instagram una fotografía en la que disfruta de las paradisiacas playas de Cartagena y Jesús Barco se hizo presente con romántico mensajito.

“La felicidad se respira al pie del mar”, escribió Melissa como descripción de su fotografía. “La felicidad es mirarte todo los días mi reina hermosa”, le respondió Jesús junto a una carita de enamorado y un corazón. Melissa tampoco se quedó atrás y le dejó un corto pero contundente mensaje: “la mía también, mi precioso”.

Por su parte Jesús Barco, ha compartido muchas fotografías junto a Melissa Klug, y se refiera a ella como “mi reina”. Además de que están constantemente divirtiéndose según muestran en sus redes sociales.

Según se reveló en las imágenes de Magaly Tv, la hija mayor de Melissa Klug, Samahara y Gianella, estuvieron entre los flamantes invitados.

La ‘Foquita’ celebró el pasado fin de semana su cumpleaños número 37 con un fiestón en su famoso ‘búnker’ de la Molina. En la celebración, estuvieron de invitados muchos seres queridos entre amigos y familiares.

Dentro de la familia, la hija mayor de Melissa Klug, Samahara Lobatón y su ex pareja, Youna, estuvieron ‘juergueando’ de lo lindo. Además, personajes de la farándula como Giulliana Barrios, Mayra Goñi, Ximena Peralta, Nesty y otros, también celebraron junto al futbolista.

Se reveló también que la música llegó de parte de Son Tentación, la orquesta de Paula Arias, y todos ‘juerguearon’ de lo lindo. Cabe recordar que Gianella Marquina, le envió un emotivo saludo a Jefferson por su cumpleaños.

“Happy birthday pri, que todos tus deseos se cumplan hoy y siempre”, escribió Gianella. Con este mensaje se evidencia que las hijas de Melissa Klug le guardan mucho cariño a la ‘Foquita’ y hasta tienen un apodo cariñoso para referirse a él como ‘pri’.

Ahora hay algunos críticos que señalan que esta fiesta de la ‘Foquita’ debería costarle sanciones porque no ha respetado las medidas preventivas contra el virus. Hasta el momento solo se sabe que su club Alianza Lima no lo sancionará porque Jefferson no estaba en medio de partidos.

