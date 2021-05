Melissa Loza ‘ningunea’ a su hermana: «Pónganme competidoras fuertes»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En una nueva edición de Esto es Guerra, Melissa Loza y Spheffany Loza se vieron las caras pese a su conocida rivalidad y un comentario de la ‘Diosa’ causó revuelo en el set, debido a que pidió que le pongan ‘competidoras fuertes’.

“Si le toca competir en la semifinal y final de ‘Eso es Guerra’ con la señorita Melissa, ¿usted aceptaría?”, consultó el Tribunal a Tepha en su ingreso.

“Claro que sí, deme un par de días y yo me voy a preparar mucho para demostrar bien lo que se hacer en la cancha”, respondió ella.

En su lugar, Melissa dijo: “No tengo ningún inconveniente, ninguno la verdad… Yo no tengo problema de competir con la persona que me pongan al frente. Pero lo que si pido es que me pongan competidoras fuertes”.

Mira también: “Robotín” la rompe en Tiktok tras conocer la verdad sobre sus hijas

TEPHA LOZA ACONSEJÓ A PANCHITO A NO DEJARSE LLEVAR

Tepha Loza se pronunció sobre la detención de su expareja Pancho Rodríguez, luego del escándalo que protagonizó por acudir a la fiesta de cumpleaños de Yahaira Plasencia en plena pandemia.

“Creo que no van a tomar conciencia de la situación, hasta que les pase a uno de los familiares, yo la he pasado en carne propia con mi mamá, mi abuela y mi hermano. Él es una persona grande, sabe lo que es malo o bueno, está en la edad en la que no se tiene que dejar influenciar por nadie”, refirió la hermana de Melissa para “Amor y fuego”.

Al ser consultada sobre si ella se escondería en la maletera, al igual que la salera, Tepha sentenció el actual de la cantante. “¿Si me escondería en una maletera? No, simplemente no haría eso, pero de repente fueron los nervios, pero hay que tomar conciencia, porque hasta que no les toque a los suyos no se van a dar cuenta de lo que estamos viviendo, por una noche de diversión imagínate”, añadió.

Mira también: “La Uchulú” aconseja a Dayanita no hacer privaditos: “Tenemos que respetar las normas”