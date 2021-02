Melissa Loza sobre su juventud: «Soy una sobreviviente»

Compartir Facebook

En una entrevista para ‘En Boca de Todos’, Melissa Loza no solo se refirió a su pequeña hija Flavia, quien ahora tiene 19 años, sino también a cómo la tuvo que luchar ella durante todo este tiempo y desde sus inicios.

“Me emociona, yo puedo decir que soy una sobreviviente. Me tocó ser una sobreviviente y no me arrepiento de nada. Hoy por hoy, soy la persona que Dios quiso que sea: fuerte y leal con personas que están a mi lado y que sacan lo mejor de mí”, destacó.

Asimismo, poco después agregó que se encuentra “muy agradecida con las cosas buenas y malas que me han pasado en la vida. Uno aprende de las cosas malas que nos pasan y de eso se trata la vida, de aprender y no volver a cometer los errores que cometimos en el pasado y ser mejores personas, dejar un buen regalo”.

Maju Mantilla no dejó pasar la oportunidad para llenar de elogios a ‘La Diosa’ a quien catalogó como una gran mujer.

“Lo que más destaco de ti, Melissa, es que eres una gran mujer. Más allá de las cosas que te han golpeado en la vida, sigues adelante porque sueños hay muchos y estoy segura que seguirás (adelante) para cumplirlos”, subrayó.

CELEBRÓ PRIMER AÑO DE SU ÚLTIMA HIJA

Melissa Loza parece encontrarse en su mejor momento y es que no dudó en compartir en redes sociales la pequeña celebración del primer cumpleaños de su segunda bebé, tras 18 años.

“Un día como hoy llegaste a nuestras vidas y nos llenaste de un amor infinito, gracias Dios por mi segunda bendición”, escribió Melissa muy emocionada por celebrar esta fecha especial.

En la fotografía se ve a la pequeña con un tierno vestidito rojo en el día más importante de su vida.

