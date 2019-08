Micheille Soifer :“Las personas con las que estado me han pagado mal”

A corazón abierto. Micheille Soifer conversó con KARIBEÑA, sobre sus nuevos proyectos musicales y su soltería. La ex chica reality, admite que sus exs parejas le han pagado mal, pero no le cierra las puertas al amor.

-¿Hay planes de regresar a la música?

Sí, estoy mucho mejor de la garganta, nunca voy a tener el mismo registro de antes, pero está uy sexy mi voz, posiblemente con Tentación estamos viendo hacer alfo lindo pero también sola.

-¿Le harás la competencia a Yahaira?

Yo nunca me he considerado competencia, yo hago lo mío y ojalá que les guste.

-Y ahora que estás soltera ¿Cuáles son los requisitos del hombre que quiera conquistar tu corazón?

Míralo (me señala a Coto), como él tiene que ser.

-Después del ‘ampay’ con ‘Coto’ ¿existe la posibilidad de un romance entre ustedes?

No creo, solo somos amigos.

-Tu Relación con Kevin se veía bastante sólida ¿Cuál fue el motivo de la ruptura?

Yo soy una dama y no tengo memoria.

-Kevin decía que nunca lo defendiste cuando lo tildaban de mantenido…

Yo no soy la escudera de nadie, y no puedo estar defendiendo a nado. En algún momento voy a contar todo.

-Ya pasaste el polígrafo de ‘El valor de la verdad’ ¿Te sentarías en el sillón rojo?

No.

-¿Sientes que te has quitado un peso de encima al terminar con Kevin?

Me siento libre.

-¿Por qué ahora Kevin se expresa de manera despectiva de ti?

Yo soy muy delicada en ese tema, trato de no hablar mucho porque normalmente las persona con las que yo estado no me han pagado bien, siempre han salido hablar y para evitar más de eso prefiero no hablar y mantenerlo al margen. Si se pasó una bonita relación me voy a quedar con lo lindo y voy a dejar lo feo para el olvido.

-¿Crees que no tienes suerte en el amor?

Al contrario me ha ido muy bien jajajaja

-Se decía que restaurant de hamburguesas también le pertenecía a Kevin ¿Aún mantienen una unión por este negocio?

No, porque yo no hice nada él hizo todo, él se fue y punto. A parte es un tema que ya no quiero hablar, soy una señorita, una dama y ya no tengo que hablar de una expareja.

-¿Buscarías un novio millonario como Sheyla?

Yo jamás voy hablaría mal de ella porque la adoro, la amo muchísimo, y le deseo lo mejor. La gente podrá decir lo que quiera, pero una se tiene que buscar alguien que te pueda ayudar y sumar.

-En las redes las han calificado de mala madre…

Eso jamás, Sheyla es una buena madre.

-Cómo tomas que algunos cantantes como Tony Rosado estén siendo acusados de fomentar la violencia contra la mujer…

Ese tema es delicado, creo que están tomando cartas en el asunto para tener más protección, hay que ser responsable, porque es un show que han hechos siempre y no era mal visto, ahora sí es mal visto por el tocamiento. Yo te digo una cosa, yo muchas veces he subido a gente a participar, y la misma gente hace esas cosas, y tú te sorprendes como artista, y eso me ha pasado a mí. Por otro lado, yo no puedo decir nada, ellos son maestros y artista con trayectoria. De repente comunicarles, pero no hacerle tanta vergüenza, no me parece justo el cargamontón, cualquiera puede cometer errores.

-Susan Ochoa, La Tigresa del Oriente y Marisol, dicen que han sido maltratadas por Gisela ¿En algún momento te han tratado mal a ti?

Yo estuve cuando pasó lo de Susan y jamás sentí que la trataron mal, yo he tenido mis arranques en vivo, pero jamás me han tratado mal, Gisela siempre se ha encargado de tratar bien a sus artistas.