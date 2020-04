Milena Zárate tiene enfermedad rara que la deja hinchada

La colombiana, Milena Zárate no la pasa nada bien. A través del hilo telefónico contó que aún no puede recibir un tratamiento adecuado pues debido a la cuarentena por el coronavirus no hay atención para consultorio externo. “Aún los médicos no saben cuál es la enfermedad que tengo”, dice a Karibeña.

Sigo delicada de salud, estuve hospitalizada, por ahora no estoy llevando un tratamiento porque debido a esto del virus solo hay atención en emergencia y no hay consultorio externo, estoy muy hinchada. Ya llevo más de un mes con esto y no veo mejoría”, dijo la cantante con voz resquebrajada.

A esto, se suma su preocupación de no generar ingresos en su hogar debido al aislamiento social obligatorio. “Estoy bastante preocupada porque no recibo ningún ingreso, yo vivo del día a día de lo que vendo en Gamarra y de lo que atiendo en el salón belleza. Estamos tratando de sobrellevar la situación con mi familia, aportando cada uno lo poquito que tiene, con mis ahorros”.

ESTARÁ EN SERIE

De otro lado, Milena señaló que antes de la cuarentena grabó unas escenas de la serie “Rivera el protector”, una producción peruana mexicana que apunta a ser vendida a Telemundo y Movistar.

“Dios quiera que salgamos de todo esto y podamos seguir trabajando. Es un proyecto muy bien hecho, se han grabado escenas en Washington, en México, hay actores internacionales”, acotó. (V. Rondón)