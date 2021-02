Miraflores: Trepan techos para atrapar asaltantes

Compartir Facebook

Agentes de la Policía Nacional y del serenazgo tuvieron que subir a los techos de las casas para atrapar a dos de los tres delincuentes que asaltaron una tienda en Miraflores y se llevaron más de 7 mil soles.

Durante la persecución, uno de los malhechores disparó contra uno de los serenos, quien durante su patrullaje se percató del hecho delictivo. Haciéndose pasar como clientes los ladrones ingresaron a la tienda Gourmet 117, ubicada en la avenida Hipólito Unanue N° 371. En las cámaras de seguridad del local se observa a uno de los malhechores tomar un producto y dirigirse hacia la caja.

Es en esos momentos que sus cómplices entran en acción y amenazan con sus armas a los encargados. A Edgar Huaranca lo golpearon en la cabeza para llevarse los más de 7 mil soles de la venta del día. Otra de las cámaras muestra al ladrón trepar por el mostrador para amenazar a otra de las trabajadoras y obligarla a entregar su teléfono celular y un anillo.

ESPECTACULAR PERSECUCIÓN

Los ladrones salieron corriendo, pero fueron descubiertos por un agente del serenazgo que empezó a perseguirlos y alertó a otras unidades. ‘Uno de ellos me disparó, pero gracias a Dios no me cayó porque me salí de la línea del disparo’, comentó el sereno. Segundos después llegaron decenas de policías y serenos que se unieron a la persecución.

En los videos de las cámaras de seguridad se observa como en el trayecto dos de los asaltantes se deshacen de una pistola y un revólver que utilizaron para dar el golpe. Las armas fueron recuperadas por las autoridades. Producto del operativo se logró la captura de Carlos Peter Moor Artiga (50) y Ricardo Navarro Gonzales (48).

El jefe de la División Policial Sur 1 coronel Jhony Rolando Valderrama informó que Navarro Gonzales tiene dos denuncias por violación y otras por los delitos de robo agravado y lesiones graves

el dato

Además, explicó que el otro de los hampones que participó en el atraco escapó con el botín en un auto.