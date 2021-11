Monique Pardo anuncia su ingreso a la plataforma de Onlyfans

Compartir Facebook

La ocurrente y siempre alegre Monique Pardo anunció que abrirá su cuenta en la plataforma para adultos de Onlyfans para cumplir con los deseos de sus fanáticos quienes ya les venían pidiendo que se atreva a realizar otro tipo de contenido.

La artista reveló que hace tiempo venía pensando en esa posibilidad pues sus fanáticos la habían animado, sin embargo Monique recalcó que el contenido que realizará será netamente artístico es decir no será muy subido detono porque según el famoso personaje tiene una imagen que cuidar.

«Estoy empezando a trabajar tomando todas las medidas de seguridad pues la pandemia no ha acabado, pero tengo que chambear por mis pequeñitos, no los puedo dejar desamparados. Estuve unos días en cama, pero ya levanté, a pesar de todo lo que me ha tocado vivir, estoy volteando la página», dijo Monique.

Como se recuerda la simpática Monique se viene recuperando poco a poco de la estrepitosa caída que se dio en una de las presentaciones del programa de Gisela ‘El Artista del Año’, caída que la imposibilitó de continuar con sus actividades artísticas.

Fans ‘chibolos’

Por otro lado, la regia pelirroja afirmó que su publicó son exclusivamente jóvenes quienes la siguen y están pendientes de sus redes.

«La mayoría de mis fans son chibolos, siempre he tenido jale con ellos, pero son mandados, a veces, hasta atrevidos… les tengo que aclarar que mis shows son solo artísticos. Por eso, es que voy a abrir mi ‘Onlyfans’», dijo la artista.

Asimismo, la intérprete de ‘Caramelo’ afirmó que no esperen ‘calateos’ en su cuenta de Onlyfans pues tiene que ser bastante cautelosa y precavida sobre cada foto o contenido que suba a la plataforma de adultos.

«Todo va a ser muy artístico, tengo una imagen que cuidar, pero les va a gustar, lo voy a hacer con mucho cariño. Así que le diría a Leslie Shaw que se cuide, que ya llegué, ja, ja, ja», dijo bastante alegre Monique para un diario local.