Mujer regala abrigo a vagabundo para que se proteja de la lluvia | VIDEO

“Todavía no sé quién es esta mujer, pero estoy tratando de encontrarla. Quiero poder felicitarte por la actitud, porque ella no solo le dio el abrigo, lo vistió” dijo Douglas Aparecido do Carmo, quien grabó el video.

El electricista brasileño Douglas se dirigía al médico, ubicado en la costa de Sao Paulo, cuando vio la adorable escena. El video, se volvió viral de manera inmediata, y conmovió a todas las redes sociales en segundos.

Douglas subió este video con la finalidad de encontrar a la mujer y saber la identidad de esta, quien demostró ser muy caritativa y bondadosa.

«Creo que este es un ejemplo a seguir, porque las personas sin hogar a veces son invisibles para la sociedad y merecen ser tratadas como cualquier otra persona. Y fue allí y lo hizo, sin pensar que alguien más lo vería, lo hizo pensando en ayudar a los demás, incluso”.

Este noble gesto por parte de la mujer tuvo lugar en la Avenida Quintino Bocaiuva, en el centro de Sao Paulo, el último miércoles en horas de la mañana.

“No hace mucho, vimos varios casos de peleas de tránsito, y su acción va en contra de todo eso, mostrando una actitud de total apoyo. Por lo que vi, el vagabundo se sorprendió, porque miraba el auto, como si no lo hubiera creído. Me puso la piel de gallina”, señaló en su publicación el brasileño. Acciones como las que demostró esta mujer solo nos hace sentir orgullosos y tener más esperanza en que en el mundo sigue habiendo gente como ella.