Mujer sobrevive de milagro tras pasarle llanta de moto por la cabeza

Indignante. Una mujer sobrevivió de milagro, pues la llanta de la mototaxi, donde escapaban los delincuentes, le pasó por la cabeza, tras arrastrarla para llevarse su teléfono celular en Independencia.

Según se observa en las cámaras de seguridad, la joven estaba saliendo de su casa para trasladarse a su trabajo. Sin embargo, unos ladrones la interceptaron para quitarle su móvil. La mujer se resistió a entregarle su teléfono.

Sin bajarse de la mototaxi, los delincuentes forcejearon con la mujer y arrastraron por la avenida 17 de noviembre en Independencia. La joven trató de aferrarse de la puerta del vehículo, pero no logró soportar la fuerza en la que iba la moto.

“Justo cuando guardo el celular es cuando este ladrón me intercepta y me arrebata el celular. Yo le agarro el brazo y comenzamos a forcejear. Me agarré fuertemente de la puerta, pero me arrastraron por 15 metros. Pensé que incluso me podía morir porque me pasó la llanta por la cabeza”, mencionó la víctima.

En las imágenes se ve que, a pesar de los golpes que tenía la mujer, se levantó a intentar perseguir a los delincuentes para recuperar sus cosas. No obstante, la moto volteó y se dio a la fuga, dejándole varios moretones en el cuerpo.

