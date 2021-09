Nicola Porcella no descarta volver al Perú: “No hay día que no me levante pensando en dejar todo y volver”

Compartir Facebook

¡Todo por su pequeño! Nicola Porcella sorprendió a todos sus seguidores al dedicar tiernas palabras a su hijo y asegura que volverá a Perú.

A través de su cuenta de Instagram, el chico reality dedicó un mensaje a su hijo Adriano y confesó que le gustaría volver a nuestro país para verlo: “Te extraño como no te imaginas. No hay día que no me levante pensando en dejar todo y volver”, escribió.

Mencionó que trabajar en México vale la pena pues todo tiene una ‘recompensa’: “Sé que todo esfuerzo tiene una recompensa: “Sé que todo esfuerzo tiene una recompensa y la vamos a tener. Hoy dejo la vida por ti para que siempre te sientas orgulloso. Te amo, hijito hermoso”, decía en la publicación.

FESTEJA LA VICTORIA DE SU EQUIPO

Tras la victoria de ‘Guerreros México’, Nicola Porcella se mostró orgulloso de su equipo y no dudó en celebrar por todo lo alto desde redes sociales.

En esta oportunidad, el modelo peruano que actualmente pertenece al programa de Televisa, escribió un extenso mensaje claramente emocionado por la gran hazaña.

“¡Campeones! Gracias a todos los que nos apoyaron, gracias a la mejor producción por permitirnos demostrar de qué estamos hechos en Guerreros 2021. Qué lindo equipo de verdad, siempre humildes, dispuestos a competir sin reclamar, aguantando malas caras y comentarios desatinados de algunos. A pesar de todo eso, demostraron ser los mejores”, escribió.

Nicola también agradeció directamente a cada integrante del equipo. “Gracias por enseñarme ese espíritu competitivo y ganas de superarse, estoy feliz de haber podido ser su capitán y disfrutar de cada una de sus victorias. Gracias a todos los guerreros por tomarse el tiempo de ir a apoyarnos y nunca dejar que bajemos los brazos. Gracias a mi DT, Luis Potro Caballero, por defendernos ante cualquiera. Gracias Tania Rincón, Mauricio Barcelata y al ‘Zar’ Aguilar por pelear cada punto y cada injusticia. Gracias María Nogueron por confiar en mí. ¡Esto recién empieza y si quieren revancha acá estamos para hacerla donde quiera!”, concluyó Porcella.

