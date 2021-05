Novia visita a su mamá internada en hospital para recibir su bendición antes de casarse

Compartir Facebook

Verónica Nunes Carmo acudió al hospital antes de su boda para recibir la bendición de su madre. Los hechos ocurrieron en Belo Horizonte, Brasil, donde la joven mujer visitó a su madre Maria Monica, quien se encontraba recuperándose del fémur tras un accidente doméstico.

Según informaron medios locales, María padece diabetes por lo que ha sufrido varios accidentes debido a la ceguera que le he causado la enfermedad, y esta última ocasión no se encontraba en óptimo estado para acompañar a su hija. Por lo que su yerno organizó el encuentro entre madre e hija.

“Hablé con el personal del hospital para ver si mi mujer podía visitar a su madre vestida de novia”, dijo Saulo, el futuro esposo.

Véronica se mostró emocionada, pero sobre todo realmente bendecida pues tenía al lado a su madre y mujer más importante de su vida.

“Cuando entré a la habitación, mi madre me dijo: ‘Hija, estás aquí’. Dije que no me casaría antes de verla y pediría su bendición. Le pedí que me tocara el vestido para sentir lo hermoso que se veía. Yo era la sensación del hospital”, comentó la novia agradecida porque su mamá le dio la bendición.

Caso de inspiración

Profesora convierte su casa en colegio para niños con bajos recursos

Tremendo ejemplo. Una profesora es consciente de lo que pasan los niños de bajo recursos para estudiar, debido a la pandemia, pues no cuentan con los recursos necesarios para llevar videollamadas.

En Brasil, Angélica Puliese de 45 años no quiso que los pequeños que menos tengan se queden sin estudiar por lo que comenzó a dar clases totalmente gratuitas en su propia casa. Primero, remodeló la habitación de una de sus hijas que se fue a vivir con su padre. Incluso, siguió protocolos para evitar contagios de coronavirus.

Después de unos días, ya tenía acondicionada su casa para poder dar clases. Al comienzo, 11 niños fueron los que se anotaron para continuar con sus estudios, bajo la tutela de Angélica Puliese. Sin embargo, conforme pasaban los meses, se corrió la voz de una nueva opción que tenían los pequeños para no descuidar el colegio.

