Oscar D’ León afirma que no conoce a Yahaira Plasencia

Por Andrea Saavedra

Oscar Emilio León Somoza, popularmente conocido como Oscar D’ León, habló con diario Karibeña y aseguró que a pesar de su casi medio siglo en los escenarios y con 76 años de vida no piensa en el retiro. Intérprete de clásicos de la salsa como ‘Detalles’, ‘Lloraras’ y otros, regresa al Perú para presentarse este 23 de noviembre en el Estadio Nacional en ‘Una noche de salsa 10’. Acaba de lanzar su canción ‘Vamo’a bailar’ y no descarta un dúo en el género urbano.

“Estoy feliz de regresar llegar al Perú, es un país muy agradable, donde he recibido los mejores aplausos de mi vida. Es como un segundo hogar. Quiero muchísimo a todo el pueblo peruano y espero que le den éxito con su presencia al evento”, sostuvo Oscar.

-Falta poco para cumplir 50 años en la música, ¿cómo hace para reinventarse?

En marzo del próximo año cumplo 48. Me encanta lo que hago y lo cuido a plenitud en todos los sentidos. Estos números los tomo con mucha responsabilidad y creo que la clave es la disciplina, es muy importante tenerla y ejecutarla. Lo más importante que me ha dado esta carrera es el apoyo del público, los aplausos, el reconocimiento. Eso lo valoro mucho.

-¿Cómo toma la evolución de la música latina en el presente?

Creo que estamos pensando que el reguetón nos está avasallando pero creo que hay que tomar en cuenta lo que ellos hacen para nosotros hacerlo. Lo que pasa es que tampoco hay voces nuevas en la salsa, hay que buscarlas.

-¿Qué opinión tiene de los covers que muchos artistas usan?

Es importante que siempre un artista haga sus propias melodías pero también se pueden utilizar éxitos de otros legendarios y llevarlos a la parte moderna, pero siempre es bueno buscar ser auténtico. Yo utilicé mucho las canciones de la Sonora Matancera, Tito Puente, Ismael Rivera, pero lo hice porque soy su más ferviente admirador, las regrabé, las fusioné como se dice. Pero siempre sacando temas nuevos.

-A sus 76 años de vida, ¿no ha pensado en el retiro?

Jamás, voy a cantar hasta el final. Siempre estoy pendiente en estar en óptimas condiciones, con mucha energía. Para eso existe la vitamina, el ejercicio, comer bien, dormir sabroso, hacer el amor y mantenerse activo. Mi mente está joven, siempre estoy codeándome con la juventud porque de ellos obtengo buena vibra y la sangre nueva re oxigena.

-Hace unos días usted compartió un video de JBalvin cantando una de sus canciones, ¿cómo toma que nuevas generaciones disfruten de sus temas?

Me llena de mucha satisfacción. Estos chicos me conocen por la influencia de sus padres que siempre me nombran y eso nos hace estar en el corazón de los jóvenes. Y lo de JBalvin puede ser una vía para que nos fusionemos en una grabación, estuve hablando también con Maluma.

-¿No descarta hacer una colaboración con alguno de los reguetoneros?

Puede ser. Lo importante es no perder mi esencia ni que ellos pierdan la suya. Sonamos los dos pero sin ir a los extremos. Sí me gustaría. El ganador es el público.

-Una de nuestras cantantes peruanas, Yahaira Plasencia, anunció que pronto compartiría escenario con usted…

A Yahaira no la conozco pero si conozco a Eva Ayllón y a otros. No sabía (que iba a cantar con ella), hoy me estoy enterando, ni siquiera hubo algún rumor pero si fuera así me place mucho, es un bonito compromiso.