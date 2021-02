Pelotero afirma que lo sembraron para sacarlo de Alianza Lima

Compartir Facebook

Tras estar alejado del ámbito deportivo y de la pantalla, el pelotero Antony Mamani decidió hablar sobre su sonado ampay con Michelle Cárdenas), una mujer trans. Pese a las imágenes y todo lo que se vio en aquella época, Mamani afirma que todo fue montado.

«Le dieron mucha importancia. Era chibolo y para qué darle importancia a alguien que no tenía nada que ver ahí. No declaré porque mi abogado me dijo que no declare. A las finales a mí me sembraron, fue una mentira. Todo fue un show», señaló Antony Mamani para un medio deportivo local.

Afectado por el ‘ampay’

Pese a la buena cara que le pone a su actual estado, el pelotero comentó que esto le afectó a su vida laboral. «Porque a las finales no me dieron otra oportunidad en el fútbol para sobresalir. Ahora la gente sabe cómo trabajo y cómo soy».

«En realidad me sembraron para sacarme de Alianza. Yo en su momento no declaré porque mi abogado me dijo. Y como yo era chibolo, no sabía qué cosa decir», dijo Mamani seguro de sí.

Listo para todo

Por el momento Antony Mamani está lejos del grass, pero desea volver y por fin sacarse todo lo que alguna vez le cortaron. «Ahora trabajo en un vivero como administrador en Puerto Supe (al norte de Lima). El tema es hacer de todo un poco, porque no hay mucha chamba. Más hay en el sector agrícola y alimenticio. De a pocos vamos saliendo adelante».

«Entreno solo. Salgo a correr a la playa para ponerme en forma y agarrar un equipo de Segunda. Ahorita la Copa Perú está más complicado»–

