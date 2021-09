‘Peluchín’ se vacila de la voz de Tilsa: “¿Por qué Gisela tiene que hacer esta tortura?”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Sin pelos en la lengua! Rodrigo González no tuvo piedad con la ex vengadora y se burló de su regreso a ‘Reinas del show’ como jurado.

En su programa ‘Amor y Fuego’ ‘Peluchín’ aprovechó en burlarse de la voz de Tilsa Lozano y comentó que es una pesadilla que haya vuelto a la televisión como jurado de ‘Reinas del show’.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

Además aseguró que ‘Tili’ interrumpe a cada rato el programa de baile: “Creo que la abstinencia de cámara a la pobre Tilsa la hace desvariar y la hace pensar que la han llamado de coanimadora. Mi amor, el coanimador es el Apoteósico, tú eres jurado”, comentó.

“A cada rato interrumpe, a cada rato pide la palabra, a cada rato ‘¡Gisela, Gisela, Gisela!’, con su voz insoportable que tiene… por favor, mándale a Palacio para que le apaguen el micro”, aseveró.

E incluso Peluchín mencionó que la ‘señito’ se habría molestado por las constantes interrupciones de la ex vengadora: “Gisela por poco y le dice ‘qué, qué quieres’”.

Acotó que Tilsa solo quiere llamar la atención y que su función es de jurado mas no de coanimadora: “¿Quién te ha dicho que tú eres artista? Ay, Gigi, no puedo con la Tilsa, de verdad, ¿por qué Gisela tiene que hacer esta tortura, por qué tiene que llamar a ella? ¿De qué le funciona? No tiene idea de nada de lo que habla, interrumpe, cree que es coanimadora, es una absurda, por favor”, concluyó.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio