Perrito quiere asustar a su dueño, pero su reacción se vuelve viral

Para variar, un perrito volvió a acaparar las miradas de todo internet. Como ya se sabe, la pandemia está dándoles mucho protagonismo a las mascotas, que están más traviesos que nunca a lado de sus dueños.

Tal es el caso de un cachorro juguetón que quiso jugarle una broma a su amo. El can no encontró mejor idea que asustarlo cuando pase frente a él. Como se puede observar en el video, el perrito se percató que su dueño estaba subiendo por las escaleras. Ni corto, ni perezoso, el adorable can se escondió detrás de una pared para llevar a cabo su fechoría.

El can, demostrando una paciencia increíble, esperó que el paso lento de su dueño que subía, sin darse cuenta lo que le esperaba. Al tenerlo al frente, la mascota saltó hacia su pie, buscando asustarlo. Sin embargo, el hombre no se inmutó ante el fallido intento del perrito, que solo atinó a quedarse congelado, mientras movía su cola.

El video que fue compartido en redes sociales se convirtió en viral y ya cuenta con más de 150 mil reproducciones y 20 mil “me gustas”. La travesura que buscó realizar el pequeño ‘amigo peludo’ quedó en solo una anécdota, pues al ser pequeño, poco pudo espantar al joven.

Esta no es el único video registrado donde un cachorro se convierte en viral. Recientemente, fue capturado un clip donde un perro buscaba decir ‘mamá’ a su dueña para recibir un poco de comida.

