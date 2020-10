Compartir Facebook

La crisis por el coronavirus continúa vigente, pese a que los contagio en su mayoría han disminuido, hay un distrito en el que las cifras continúan en aumento tras el levantamiento de algunas restricciones.

De acuerdo al Mapa de Calor de EsSalud indica que las zonas con color rojo, es decir que tienen aumento de contagio semanal, son Pachacamac y Miraflores.

Aunque el descenso de contagios era grande, en el distrito de Miraflores, el aumento fue de más de 100% a partir del mes de septiembre.

Pero, frente a este problema, el alcalde del distrito y los mismos pobladores indican que la responsabilidad no es de ellos, sino de visitas de personas de otros distritos.

Sin embargo, una pobladora del distrito aseguró que el alza de contagios se debe a gente que viene fuera del distrito: “¿De dónde contraen el virus los pobladores miraflorinos? De la gente que viene de afuera (…) es turístico y ahora ya no hay turismo, ¿y quiénes vienen? de los pueblos jóvenes, (es) la verdad, da pena decirlo”.

Otra vecina indicó que también se debe a la presencia de mendigos en las calles de su distrito. “Es porque dejan tantos mendigos en las calles, tendrían que regular eso, las personas que no viven en Miraflores no pueden estar en grupos, hemos visto a grupos de 15 personas, que no sabemos qué hacen en la calle, pidiendo plata”, sentenció.

A pesar de que se indique que las causas son externas, es importante resaltar que en más de una oportunidad se han visto a gran número de personas del menciona distrito aglomeradas haciendo deportes e incluso usando de manera incorrecta la mascarilla.

