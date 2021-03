¿Por qué pedir disculpas, qué hice?: Vania Bludau denuncia acoso de la prensa

Compartir Facebook

Vania Bludau está cerca de retornar a Estados Unidos, pero antes utilizó sus redes sociales para expresas su incomodidad con la prensa tras los últimos acontecimientos debido a su mala conducta.

‘La morena’ sorprendió a más de uno al denunciar acoso por parte de la prensa. Según cuenta, este supuesto acoso se dio porque un reportero la siguió hasta su casa.

“Si bien ya lo había dicho que me iba de viaje, en realidad estoy también un poco fastidiada porque yo ya no entiendo el acoso, y digo acoso porque ya me parece a mí acoso, de que estén parados en la puerta de las casas, la gente de la prensa, para verificar o corroborar lo que uno hace”, empezó diciendo.

“No estoy haciendo absolutamente nada, me he movilizado en taxi para trasladarme aquí a la casa de mi mami”, continuó.

Asimismo, la modelo dijo no entender por qué la gente continúa molesta con ella. “Yo la verdad ya yo no sé si a la gente le molesta mi modo de hablar (…) yo no finjo, no puedo fingir”, dijo.

Por último ‘echó’ a un periodista, el mismo quien le habría pedido que pida disculpas, pero ella sentenció que no lo hará. “Me molesta que el reportero me haya dicho ‘vas a tener que salir a pedir disculpas’. ¿Por qué pues? ¿Yo qué hice? Yo sí la verdad no entiendo, ya la gente se va por la tangente”, continuó.

