La situación que vive la política nacional es preocupante para todos. La increíble historia, generada por unos audios grabados clandestinamente al presidente Martín Vizcarra, desestabilizó la situación del Perú.

Más aún, cuando la persona que se encargó de traicionar al mandatario fue Karem Roca, su mano derecha por mucho tiempo. Nadie podía imaginar lo que se venía, excepto uno, ‘Hayimy’.

El popular vidente adelantó con lujo de detalles lo que pasaría en el ámbito político. En su programa en Karibeña realizado el 25 de julio, mencionó toda la odisea que iba a pasar el presidente Martín Vizcarra, previo a su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.

“Lo que me preocupa es que, alrededor de él, hay una traición de una mujer al presidente. No me sorprendería que, en las próximas semanas, estamos hablando de agosto o setiembre se presenten unos audios. Esto va a originar desestabilidad”, reveló el vidente para Karibeña.

Hayimy no se quedó ahí y continuó lanzando más pormenores que sufriría el Jefe de Estado en los próximos meses.

“Va a tener serios problemas con la justicia que, dicho sea de paso, no va a prosperar porque él sale victorioso de todo esto”, finalizó su pronóstico el vidente.

El tiempo le dio la razón a Hayimy, pues cada minúsculo detalle se cumplió a la perfección. Martín Vizcarra acaba de librarse de la vacancia presidencial, ya que el Congreso no llegó al número mínimo para aprobarlo.

