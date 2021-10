Quinceañera chotea a Gino cuando le ofrece ser su chambelán: “No, gracias”

Compartir Facebook

Gino Assereto se encontraba en Cusco haciendo una nota especial para ‘En boca de todos’, pero jamás imaginó ser troleado en cámaras por una bella quinceañera que se encontraba en la plaza inca.

El hilarante momento no pudo pasar desapercibido, pues muy amablemente, el exchico reality se acercó a la jovencita para ofrecerle ser su chambelán en una fecha tan especial como es la celebración de quince años, sin embargo, lejos de verse emocionada por la ‘oferta’, la chibola lo mandó a rodar en una.

“No, gracias”, le dijo. Incluso, se negó a bailar con el conocido modelo. Tras lo sucedido, Gino Assereto solo miró a la cámara desencajado, pues incluso le había hecho un ofertón.

Este hecho generó que sus compañeros del programa ‘En boca de todos’ se burlen del popular ‘Tiburón’, aunque algunos no se sorprenden pues entienden que Gino no es el mismo de hace unos años y quizás haya perdido un poco de simpatía.

«Yo cometí un error», Gino se disculpa por no haberse casado con Jazmín

Recientemente, Jazmín le contestó a una seguidora que le preguntó el motivo del por qué no se casó a lo que Pinedo dijo que ‘Gino la había estafado’, esto generó una ola de críticas en contra de Assereto pues se pensaba que era Jazmín la que nunca quiso dar ese gran paso en su vida.

En el programa ‘En Boca de Todos’ Gino por fin dio su descargo ante las palabras de su ex pareja en redes y explicó a detalle como sucedieron las cosas aceptando que cometió un error al pedirle la mano sin antes estar seguro de sus sentimientos e intenciones hacia la ‘ex chica reality’.

“Todo lo que puede generar una sola palabra. Eso es lo que ella piensa, opina y yo lo respeto. No tengo nada que hablar. No lo comparto, yo cometí un error, no voy a hablar de detalles porque no es el momento, pero si hay algo que cometí fue un error, el de adelantarme a algo”, contó Gino.

Fue así como Gino confirmó la ‘metida de pata’ al haberse mandado con una propuesta tan importante y no haberlo asumido con responsabilidad y compromiso.

“Al final pienso que el único responsable de lo que sucedió soy yo, no ella. A la ‘China’ la culpan de todo, pero no es culpable de nada. Yo, igual, si esas palabras son profundas, le puedo pedir disculpas, no quise ocasionar eso. Le deseo lo mejor, siempre se lo he deseado”, agregó.

