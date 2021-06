¡No puede ser! Reconocido cantante se cayó del escenario

Compartir Facebook

Eduin Caz vocalista de la agrupación Grupo Firme sufrió una aparatosa caída del escenario a causa de la una fan loca por abrazarlo.

A vista y paciencia del público el cantante estuvo a punto de sufrir un grave accidente, felizmente no paso del susto.

Algunos asistentes afirmaron que le cantante estaba borracho y por eso perdió el equilibrio cayendo encima de todo el público.

«Respecto a la caída no estaba borracho, era la cuarta canción del show. Sí me dio coraje, pero también me dio risa. Fue como un sentimiento encontrado”, dijo el cantante.

Asimismo, debido a que sus fans en un forcejeo lo hicieron bajar del escenario y caerse dijo que las quiere mucho pero que no lo vuelvan hacer porque pudo terminar en un final trágico.

“Los amo, solo les pido de favor que no se vuelva a repetir porfa. También soy humano y me duele”, concluyó

Momento del la caída

En el video que se hizo viral rápidamente por miles de usuario se puede apreciar a una fan queriéndolo abrazar y al acercarse el cantante la señorita lo jaló efusivamente.

Este suceso quedará marcado para Eduin como un anécdota más de su exitosa carrera musical que viene cautivando a toda la gente de Estados Unidos.

Hasta los artistas más legendarios han sido víctimas de accidentes en el escenario y uno de ellos es Juan Gabriel que cuando estaba interpretando su tema se resbalo cayendo la distancia de un metro.

Felizmente el cantante solo presentó leves hematomas pero no pasó a mayores. Sus fanáticos se preocuparon mucho pensando que algo le había pasado al ídolo mexicano.

